Слепая зона: день жизни человека с инвалидностью

Группа специалистов проверила несколько объектов в Сухуме на степень доступности для людей с инвалидностью. Корреспондент Sputnik Абхазия Бадри Есиава стал свидетелем того, как обычная лестничная ступенька может "вырасти" в целую стену, а отсутствие ориентиров может сбить с пути.

"Понарошку"

Каждый человек старается создать для себя комфортные условия жизни. Он делает это у себя дома, в своем дворе и требует от государства удобной инфраструктуры. Но то, что для здорового человека может оказаться просто препятствием, для инвалида станет непреодолимым барьером.

Нет пандуса – путь закрыт, нет схемы помещения – придется блуждать в надежде на помощь, нет шрифта Брайля на кнопках в лифте – если повезет, поднимешься на нужный этаж. На эти и многие другие детали мало кто обращает внимание, пока все нормально со здоровьем.

На этой неделе участники семинара "Доступная среда и универсальный дизайн" провели в Сухуме небольшую ревизию "безбарьерности" городской инфраструктуры и транспорта для людей с ограниченными возможностями.

Александра Чамагуа, сотрудник Общественной коалиции "За равные возможности", вызвалась стать добровольцем. В качестве одного из исследовательских полигонов выбрали Нацбиблиотеку. Александре надели на глаза повязку и отпустили "в свободное плавание".

© Sputnik / Томас Тхайцук "Доступный" Сухум: специалисты оценят комфорт столицы для инвалидов

"Очень тяжело без сопровождения дойти до самой библиотеки. Тротуар без тактильной плитки, по которой можно понять, по какому виду дороги ты идешь. Сложно определить, где вход, так как нет звуковых сигналов. Лифт есть, но вдруг отключат свет, то подняться по лестнице просто нереально для незрячего человека. Понять, где мужской или женский туалет, тоже невозможно без помощи", — поделилась результатами похода "вслепую" Чамагуа.

С первыми проблемами Александра столкнулась в холле библиотеки. Никак не могла найти читальный зал. Инвалид-колясочник Тимур Чанба предложил девушке сопровождение.

Лифт оказался серьезным испытанием. Тронуться с первого раза ребятам не удалось. Девушка нажала не ту кнопку, но об этом она не знала. Двери лифта, то открывались, то закрывались. Наконец подъемник пошел вверх.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проверка доступности объектов для инвалидов

На четвертом этаже Национальной библиотеки служащие сообщили, что исследователи ошиблись этажом, и им надо в отдел абонемента, где хранятся книги, написанные шрифтом Брайля. Снова в лифт и по той же схеме.

"Хорошо быть здоровым", — с улыбкой признался Тимур, нажимая на кнопку.

Двери в библиотечные отделы оказались широкими, и Тимур легко проехал на коляске.

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"Здравствуйте! Добро пожаловать! У нас есть книжечки, которые вы можете читать по шрифту Брайля. Что конкретно вас интересует?" — спросила необычных посетителей Диана Гулиа.

"У вас есть произведения на абхазском языке?" — поинтересовалась "слепая" Александра.

Работник библиотеки с сожалением развела руками – абхазских книг на шрифте Брайля нет, но есть переводы на русский язык произведений Георгия Гулиа. Взяв Александру за руку, сотрудник библиотеки заботливо провела ее к читальному столу и помогла присесть.

Буквально через минуту перед Александрой оказалась книга "А если это любовь". Услышав название, девушка смущенно улыбнулась и аккуратно прикоснулась к обложке. Несмотря на то, что она не знает шрифта для незрячих, Александра пыталась прочувствовать эти маленькие выпуклые точки кончиками своих пальцев. Таких книг в Нацбиблиотеке около тысячи, и есть несколько кассет для прослушивания аудиоматериалов, но самого оборудования пока нет.

Гостеприимный директор Нацбиблиотеки Борис Чолария рассказал о том, какую работу ведет его учреждение по созданию условий для людей с инвалидностью, поделился планами и пригласил Тимура Чанба в штат. Молодой человек пообещал рассмотреть предложение.

Александра Чамагуа призналась временная "потеря зрения" дала ей ощущение незащищенности и уязвимости.

"Мне кажется, что у меня нарушена координация, я дезориентирована. У меня ощущения того, что я не понимаю, где нахожусь и не могу понять, кто и где разговаривает. Слышу сплошной гул. Вот сейчас я сижу на стуле, и мне относительно комфортно, но если встану, то начинаю чувствовать себя незащищенной", — поделилась своими чувствами Александра.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проверка доступности объектов для инвалидов

Доступно

Здание Национальной библиотеки было отремонтировано относительно недавно и, казалось бы, все предусмотрено для "безбарьерной среды", но эксперты выявили недочеты.

Несмотря на то, что Тимур Чанба старается каждую неделю посещать библиотеку, ему все еще сложно подниматься по пандусу на инвалидной коляске. Он рад и такой возможности "проникнуть" в мир книг, ведь в столице есть здания, где пандусы даже не предусмотрены.

Сотрудник международной организации World vision Рита Басария объяснила, что такие практические занятия позволяют здоровому человеку прочувствовать состояние людей на инвалидных колясках, незрячих и плохослышащих. Это своего рода аудит зданий на степень их доступности.

© Sputnik. Владимир Песня Год инвалидов в Абхазии, который никто не заметил

"Мы пришли, чтобы посмотреть, как человек с различными проблемами со здоровьем может попасть сюда. Нашей группе повезло, Национальная библиотека адаптирована под людей с инвалидностью, но и здесь есть сложности. Пандус слишком крутой, и без помощи будет тяжело подняться. Также плоховидящим необходимы пиктограммы, но хорошо, что в лифтах здесь есть шрифт Брайля", — сказала Басария.

Руководитель отдела по универсальному дизайну РООИ "Перспектива" Мария Генделева тоже обратила внимание на пандус библиотеки. Он не только крутой, но и скользкий.

"Есть специальные противоскользящие наклейки, но пандус, конечно же, крутоват. Если говорить о библиотеке в целом, то место очень хорошее, а само здание изначально привлекает взгляд. Обратили внимание, что не хватает навигации внутри, и можно немного здесь поиграть с интуитивным дизайном. Думаю, что библиотека доступна для людей с инвалидностью", — вынесла вердикт Генделева.

Гетто для инвалидов и пенсионеров

Участники семинара также посетили отдел Социального обеспечения и одну из столичных гостиниц. Печальным зрелищем назвал состояние и удаленность от города здания Соцобеспечения директор Ассоциации Инва-Содействие Алхас Тхагушев.

"Один из наших коллег сказал, что Собес – это настоящее гетто для людей с инвалидностью и пенсионеров. Во-первых, он расположен далеко от города, хотя такие здания должны быть в центре. Дорога к нему, наверное, самая жуткая во всем Сухуме. Людям с проблемами со здоровьем очень сложно подниматься по этим крутым лестницам и проталкиваться по узким коридорам. Собес ни для кого неудобен", — сказал Тхагушев и подчеркнул, что единственный плюс этой организации заключается в заботливом отношении к своим посетителям со стороны сотрудников, которые сами страдают из-за нехватки комфорта.

Другим объектом "исследования" стала гостиница "Интер-Сухум", расположенная практически в центре города. Вердикт специалистов был положительным. Гостиница была признана доступной.

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"Конечно, там есть моменты, которые нужно подправить, но в целом, она удобна. Сотрудники гостиницы очень внимательные и отзывчивые. Они очень хорошо приняли наших ребят и помогли провести полноценный мониторинг", — отметил Тхагушев.

По словам директора Ассоциации "Инва-Содействие", итоги проверки будут представлены на специальном круглом столе. На встречу пригласят руководителей отделов администрации Сухума, представителей общественных и государственных организаций.

Одна из главных целей этой проверки, добавил Тхагушев, заключалась не только в оценке доступности зданий в столице, но и в определении правильных подходов во время строительства новых объектов.