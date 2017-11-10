Наощупь: как люди с инвалидностью проверяли Сухум на "безбарьерность"

Участники семинара "Доступная среда и универсальный дизайн" - люди с инвалидностью и те, кто вызвался на себе испытать преграды, с которыми они ежедневно сталкиваются, проверили Национальную библиотеку на степень удобства.

Сотрудник международной организации "World vision" Рита Басария объяснила, что такие практические занятия позволяют здоровому человеку прочувствовать состояние людей на инвалидных колясках, незрячих и плохо слышащих. Это своего рода аудит зданий на их степень доступности или же самого факта доступности.

Александра Чамагуа, сотрудник Общественной коалиции "За равные возможности", вызвалась стать добровольцем, на нее была возложена миссия проверки, насколько Нацбиблиотека удобна для слепых людей. Ей надели на глаза повязку и отпустили "в свободное плавание".

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