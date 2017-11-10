Полковник милиции: Аслан Дгебия сорок лет на страже порядка

В день милиции полковник, Кавалер ордена Леона, начальник управления собственной безопасности МВД Аслан Дгебия рассказал о себе и о современной абхазской милиции.

Бадрак Авидзба, Sputnik

День милиции берет начало с 10 ноября 1917 года. Тогда Советская власть приняла постановление НКВД РСФСР "О рабочей милиции", создав силовую структуру. Это событие начали отмечать с 1962 года, а на официальном уровне впервые празднование прошло в 1980 году.

От рядового до полковника

Аслан Дгебия – один из старожилов абхазской милиции, за его плечами более 40 лет службы. Охрана спокойствия граждан стала для него самым важным делом в жизни.

"Я служу в органах внутренних дел с 1977 года. Начинал я службу с рядового милиционера, как вернулся с армии. Сначала был милиционером постовым, отработал два с половиной года, после чего учился в Калининграде, после приезда в Абхазию стал работать оперативным уполномоченным уголовного розыска Абхазии", — кратко рассказал о первых шагах милиционер.

© Фото: из архива семьи Хагба Главный милиционер в моей жизни

Аслан Дгебия успел поработать на разных должностях. Был участковым, дежурным, снова возвращался в угрозыск.

"Затем наступил 1989 год, когда произошли первые столкновения абхазов и грузин, мы все принимали участие в этих событиях. В 1992 году после начала Войны народа Абхазии мы все пошли воевать на Гумистинский фронт", — вспоминает полковник.

Всю войну Аслан Дгебия прошел с оружием в руках до победного дня. Удостоен ордена Леона.

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Советская школа и сегодняшний день

Вспоминая советскую милицию, полковник Аслан Дгебия рассказал, что тогда уровень профподготовки и воспитание сотрудников были на очень высоком уровне.

"Если взять самое лучшее, что было в советское время и использовать в нашей сегодняшней работе, то это только пошло бы на пользу. Потому что в советское время была школа, система, при которой была серьезная подготовка. После того как мы получили образование и приехали, мы проходили повышение квалификации ежегодно, это очень важно", — подчеркнул он.

Все было подчинено конечному результату — спокойствию граждан, проживающих в Абхазии.

Несмотря на непростое послевоенное время, Дгебия считает, что абхазская милиция работает хорошо.

© Sputnik. РИА Новости Топ-15 фильмов про милицию

"В абхазской милиции сегодня работает много опытных сотрудников, которые посвятили большую часть своей жизни обеспечению правопорядка в республике", — отмечает он.

Сетует полковник на то, что техническое оснащение отстает сейчас от советского, а преемственность в профессии прервалась из-за Войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

"Старшее поколение милиционеров стареет. Мы должны уходить, молодежь подготовлена, но на месте работы у них отсутствует многое, что было у нас. Нельзя говорить о том, что милиция плохо работает, у нее есть пробелы, но вместе с тем есть продвижение в работе", — уверен Дгебия.

По его мнению, сегодня милиция в Абхазии работает исходя из того, что имеет, чудес не бывает.

"Сотрудник органов внутренних дел работает настолько, насколько сегодня позволяет время и материальное обеспечение, которое оставляет желать лучшего. В этом плане радоваться нечему, но надеюсь, что в будущем ситуация улучшится", — не унывает он.

Полковник очень доволен, что МВД Абхазии стало направлять на учебу молодых милиционеров в Краснодарский университет, Волгоградскую академию и другие высшие учебные заведения России для подготовки новых кадров.