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Каданс призер фестиваля Азбука Искусств

Гимн РФ в абхазских костюмах: "Каданс" призер фестиваля "Азбука Искусств"

© Фото: личный архив
В Абхазии
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Руководитель ансамбля "Каданс" Алик Алавердян в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал об участии в международном открытом фестивале искусств "Азбука Искусств ABC-2017", который прошел в Пушкино 3-4 ноября.

СУХУМ, 11 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Во всех трех номинациях фестиваля "Азбука Искусств ABC-2017" ансамбль "Каданс" взял призовые места на фестивале, сказал руководитель коллектива Алик Алавердян.

"Нам немножко не повезло, мы выступили первыми, это всегда чревато, так как жюри сначала придерживает баллы. Но, даже несмотря на это, по одной номинации мы стали третьими, по второй стали вторыми и по третьей — первыми", — сказал он.

В первой номинации третье место "Каданс" – народная песня "Азамат", вторая номинация и второе место за песню "Выйду ночью в поле с конем" и первую премию "Каданс" завоевал, исполнив в национальных абхазских костюмах Гимн России, сообщил Алавердян.

Абхазский, русский и английский: фрагменты концерта Каданса в Госфилармонии
© Sputnik. Роберт Джопуа
Абхазский, русский и английский: фрагменты концерта "Каданса" в Госфилармонии

Радиоверсию беседы слушайте здесь >>

"4 ноября — День народного единства России, наше исполнение было принято очень хорошо, и нас отметили", — рассказал он.

Фестиваль, в котором принял участие ансамбль "Каданс", очень престижный конкурс, подчеркнул руководитель "Каданса".

"Было очень много групп, наконец нам удалось посоревноваться, обычно мы выступаем в единственном числе, на сей раз были вокально-инструментальные коллективы, и что самое интересное — участникам было 30 и 35 лет. Мы очень гордимся, что достойно выступили", — добавил он. 

Каданс призер фестиваля Азбука Искусств
© Фото: личный архив
"Каданс" призер фестиваля "Азбука Искусств"

Фестиваль проходил в рамках празднования Дня народного единства России и собрал более 1500 участников и зрителей из нескольких стран. Свое исполнительское искусство показали детские и молодежные хореографические, вокальные, инструментальные коллективы, профессиональные дуэты и солисты. Лауреатам и победителям конкурса были вручены дипломы и памятные призы.




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