Джаз для всех: Тамара Воронова рассказала, чего ждать от концерта в Сухуме

В джазовом концерте на сцене РУСДРАМа с Тамарой Вороновой выступит известный джазмен Сергей Манукян и московские джазовые музыканты.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Джаз-певица Тамара Воронова даст совместный концерт с музыкантом Сергеем Манукяном на сцене Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера 16 ноября.

По ее словам, концертная программа будет доступна для всех любителей джазовой музыки.

"Будут интересные композиции в различных аранжировках, так как Сергей Манукян — мастер импровизации, инструментальной и голосовой. Аранжировки, которые мы будем исполнять, тоже достаточно нестандартные, но при этом доступные. Так что я думаю, что концерт будет доступен для каждого", — подчеркнула Воронова.

По словам певицы, выступить на сцене РУСДРАМа с одним из самых известных джазменов современности Сергеем Манукяном у нее возникла уже давно.

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"С Сергеем мы знакомы много лет, никогда не сотрудничали с ним. И когда я думала привести в Абхазию хороших музыкантов, в первую очередь я подумала о нем", — добавила она.

Сергей Манукян – легенда русского джаза, и его приезд в Абхазию замечательное событие для любителей музыки, считает Тамара Воронова.

"Это один из самых известных джазменов на территории бывшего Советского Союза, человек который очень много лет работал за границей", — отметила она.

Тамара Воронова рассказала, что Сергей Манукян будет одновременно играть на музыкальных инструментах и исполнять песни.

"Все музыканты из Москвы, концерт начнется в 19.00, думаю, что он продлится около полутора часов", — сказала музыкант.

Говоря о решении провести концерт не в Госфилармонии, а в РУСДРАМе, Тамара Воронова отметила, что свой первый концерт в Абхазии она провела еще не в отреставрированном здании РУСДРАМа.

"Мне этот зал всегда нравился, потому что он менее академический и именно для такого рода концертов он очень подходит", — говорит Воронова.

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Тамара Воронова рассказала, что организовать концерт в Сухуме было достаточно тяжело.

"Каждый подобный проект упирается в финансирование, конечно, можно сделать любой концерт, привезти любую звезду, но встает вопрос цены. Конечно, без спонсора ни одно мероприятие нельзя провести, и это не только в Абхазии", — отметила она.

В этом плане содействие в проведении концерта оказало Министерство культуры и охраны историко-культурно наследия Абхазии при поддержке президента страны.

"Я надеюсь, что придет полный зал зрителей, соберем публику, так как без публики не будет нужной атмосферы", — говорит Воронова.

По ее словам, все музыканты готовы к выступлению в Сухуме и с нетерпением ждут выхода на сцену РУСДРАМа. Тамара Воронова пригласила всех любителей джазовой музыки на концерт и выразила надежду, что он понравится зрителям.