Голубое озеро: правда и домыслы о достопримечательности Абхазии

Мария Егорова из Москвы: Была в Абхазии в этом году. Ездила на экскурсию на озеро Рица. По пути останавливались на Голубом озере. Скажите, пожалуйста, почему оно такого цвета? Три экскурсовода объяснили по-разному: один – из-за того, что дно выстлано лазуритом, второй – из-за того, что оно очень глубокое, третий – из-за микроорганизмов, живущих в этой воде. Так кто же прав?

Амра Амичба, Sputnik Абхазия: Как рассказал заведующий отделом флоры и растительности Института ботаники АНА Зураб Адзинба, никакого лазурита на дне Голубого озера нет.

"Вы наливали когда-нибудь чистую воду из крана в ванну? Она голубизной не отдает? Когда глубина большая и чистая ванная, свет солнечный хороший падает – отдает голубизной. То же самое в природе. Там известняк белый. Вода выходит из земли, родниковая, чистейшая вода. Когда попадает в озеро речушечка маленькая, рядом с пещерой вытекает, весной не очень голубое. А вот когда перестает оттуда вода выходить и только снизу идет из сифона – вода всегда голубой оттенок имеет. Известняковая белая стена отражается и все. Только это", — развенчал миф абхазский ученый.

По его словам, некоторые экскурсоводы выдумывают небылицы о Голубом озере.

"Выдумали, что лазурит лежит на дне озера, или что озеро голубое из-за микроорганизмов, живущих в воде. Лазурит не может просто на дне озера лежать. А теперь перешли на насекомых голубого цвета. У них мозги "голубые", по-моему. Лишь бы что-то сбрехнуть. Сказки все это, вымысел", — категорически опроверг экскурсионные байки Адзинба.

Голубое озеро карстового происхождения, расположено в Республике Абхазия на 13-м километре дороги к озеру Рица, на правом берегу реки Бзыбь. Площадь водоема 180 квадратных метров. Глубина Голубого озера достигает 24,5 метра.

Вода в озере насыщенного голубого цвета, который не блекнет и не темнеет даже в самую ненастную погоду. Не замерзает круглый год. Поверхность воды совершенно спокойна, несмотря на то, что рядом в него шумно вливается из-под скалы полноводный горный поток.

Животный мир отсутствует — рыба не водится, не растет планктон. Питается Голубое озеро подземным потоком воды, начинающимся на склонах горы Ахцых.

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