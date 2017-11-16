"Узники" села Лыхны: у леопарда и черной курицы "пакт о ненападении"

Черная курица из приманки для леопарда внезапно перешла в статус "компаньона" дикого хищника, угодившего в ловушку, сделанную жителем села Лыхны.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В селе Лыхны 15 ноября местный житель поймал леопарда. Хищника впервые в селе заметили около недели назад. Стала пропадать мелкая дворовая живность. Такие набеги решил пресечь местный житель Вадим Хинтба, он из подручных средств изготовил клетку-ловушку, в которую и посадил черную курицу в качестве приманки. Долго ждать не пришлось – хищник угодил в западню.

© Sputnik / Томас Тхайцук Леопард, пойманный в селе Лыхны

Новость о пойманном леопарде сразу же распространилось в соцсетях. На место события выехали специалисты и журналисты. Журналисты сразу же стали фотографировать и снимать на видео питомца Путина в самодельном "вольере". Однако по фотографиям можно заметить, что приманка осталась нетронутой. Леопард по какой-то причине не напал на курицу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Леопард, пойманный в селе Лыхны

Теперь многих интересует не столько, откуда в Лыхны появился леопард, а мотивы такого "гуманного" поведения зверя в отношении приманки.

Сразу вспомнили трогательную историю дружбы козла Тимура и тигра Амура, но здесь сюжет еще невероятнее — курица укротила леопарда.

Другие же считают, что леопард, попав в ловушку, от стресса совсем забыл о еде, то есть птице просто повезло.

По кадрам видно, что курица совершенно не боится хищника. Она важно разгуливает по клетке, а леопард стойко сносит такую "наглость", сам же грустно сидит и смотрит в одну точку, ожидая своей дальнейшей участи.

Сначала птица сидела на старой металлической сетке, но позже привыкла к грозному соседу и решили "подружиться" поближе.

© Sputnik / Томас Тхайцук Леопард, пойманный в селе Лыхны

На последних фотографиях заметно, что курица чуть ли не стоит на хищнике и совершенно не боится.

© Sputnik / Томас Тхайцук Леопард, пойманный в селе Лыхны

Предположительно, леопард один из трех хищников, выпущенных в 2016 году в Кавказские горы Сочинским центром разведения и акклиматизации леопардов в рамках восстановления популяции леопардов на Кавказе. Программу курировал лично президент России Владимир Путин.