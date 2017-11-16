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Леопард из "сочинского проекта" попал в ловушку в Абхазии: первые кадры с места

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Темы:
Переднеазиатского леопарда поймали в Абхазии (6)
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© Sputnik / Томас Тхайцук

Ученые предполагают, что пойманный зверь может быть одним из трех животных, выпущенных в Кавказские горы в 2016 году Сочинским центром разведения и акклиматизации леопардов.

Программу восстановления популяции леопардов на Кавказе курировал лично президент России Владимир Путина.

Житель села Лыхны поймал леопарда вечером 15 ноября, для этого он изготовил специальную клетку-ловушку, куда посадил в качестве приманки курицу. Желающих посмотреть на пойманного зверя очень много, однако к нему близко никого не подпускают, но Sputnik Абхазия удалось сделать первые кадры леопарда в ловушке.

Переднеазиатский подвид леопарда обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Пакистана, однако в XX веке область его распространения значительно сократилась. На Кавказе переднеазиатский леопард когда-то занимал практически все горные территории до высот около четырех тысяч метров, а также обитал в пойменных лесах крупных рек.

Программа реинтродукции переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году президентом России Владимиром Путиным и лично им курировалась. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

Темы:
Переднеазиатского леопарда поймали в Абхазии (6)



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