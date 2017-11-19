Ан гард в Гагре: где скрещивают клинки

Первая абхазская школа фехтования открылась в Абхазии спустя 25 лет. О том, как восстанавливали спортивную секцию в Гагре, о трудностях и неожиданной помощи со стороны читайте в репортаже Асиды Квициния.

Асида Квициния, Sputnik

Фехтование в Абхазии берет свое начало с 50-х годов прошлого века. Городом, где воспитывались первые чемпионы, была Гагра.

"В центре Гагры, напротив хлебозавода, находился спортзал для тяжелоатлетов, там и была открыта первая секция по фехтованию в Абхазии. Единственным преподавателем спортивного фехтования в Абхазии была Роза Джологуа. Идея создания школы, набор учеников также принадлежали ей", — вспоминает историю школы чемпион абхазского и грузинского первенства Тариэл Долидзе.

После открытия Дома пионеров в Гагре секцию по фехтованию было решено перенести туда. Там она находилась долгое время.

"Очень быстро этот вид спорта становился популярным, все больше чемпионов готовила школа в Абхазии. Роза Джологуа была замечательным преподавателем, и успех абхазских фехтовальщиков был ее заслугой. У нас было много мастеров спорта, которые стали чемпионами. Это Эдуард Киут, Заур Лакоба, Тариэл Шамба, Карлен Петросян. Мы участвовали во многих соревнованиях за пределами страны и становились чемпионами абхазского и грузинского первенства. Джамал Анкваб, бывший председатель спорткомитета города Гагры, был чемпионом Европы по фехтованию, имя его было хорошо известно в мире фехтовальщиков", — рассказывает спортсмен.

© Sputnik / Томас Тхайцук Школа фехтования в Гагре

Школа продолжала функционировать до Отечественной войны народа Абхазии. Прекратив свою деятельность в тяжелое для страны время, школа долго не могла возобновить работу.

"Около десяти лет мы вели бесконечные разговоры о том, что необходимо восстановить школу, а как это сделать и где найти помощь, мы не знали. Обращаясь в гагрский спорткомитет за поддержкой, мы слышали в ответ, что на сегодняшний день возможности комитета ограничены. Все попытки были впустую. Самостоятельно восстановить секцию мы не могли, поэтому единственным выходом было получить помощь извне", — продолжает рассказ выпускница школы Нанули Капба.

Нанули Капба периодически выезжала в Москву, где встречалась с бывшими выпускниками абхазской школы фехтования.

"Выпускники нашей школы часто предлагали свою помощь в восстановлении спортивной секции, но до конкретных дел не дошло. И только три года назад помощь появилась совсем неожиданно. Представитель международных организаций Томас Хамерберг приехал к нам в город с визитом. С ним хорошо была знакома Ирина Агрба, жительница Гагры, которая также работал со многими международными организациями. Он приехал, чтобы посмотреть, как складывается жизнь в нашем городе, где и в каких сферах нужна помощь, и как можно ее оказать", — рассказывает Капба.

На встречу Ирина Агрба позвала выпускников школы фехтования, которые искали любую возможность получить помощь в восстановлении спортивной школы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Школа фехтования в Гагре

"Обсуждая проблемы города, Томас задал вопрос о том, как обстоят дела с развитием спорта. Мы обрадовались, услышав это. Тема была наша, и мы стали рассказывать ему историю нашей школы фехтования. Тема его заинтересовала, выслушав нас, он предложил обратиться в международную организацию COBERM, где как раз рассматриваются новые проекты, связанные с развитием спорта", — вспоминает спортсменка.

Запрос был отправлен Ирине Лейзак, возглавлявшей этот проект. Cпустя некоторое время администрация Гагры получила ответное письмо, где руководители проекта приглашали принять участие в тренингах, посвященных спортивному фехтованию, которые будут проходить в Ереване, и там же будет решаться вопрос восстановления школы фехтования в Гагре.

© Sputnik / Томас Тхайцук Школа фехтования в Гагре

"С полученным письмом я направилась в Гороно, там меня заверили, что помогут с поездкой, осталось только собрать и подготовить детей. Я рассказала об этом своим знакомым, и в итоге собралась команда детей, с которой мы отправились в Ереван. Помимо нас, там присутствовали дети из Азербайджана, Дагестана, Грузии. Мы находились в Ереване 10 дней, там нас ждали соревнования, тренинги, обучающие лекции, где детям рассказывали о тонкостях фехтовального мастерства. Тренинги вызвали большой интерес к этому вида спорта, и, несмотря на то, что в Абхазии мы провели не больше трех уроков, наши дети смогли победить и занять первое место в командных соревнованиях. К концу нашей поездки в Ереван приехала Ирина Лейзак, результаты наших детей ее поразили, и вернулись мы в Абхазию со всем необходим инвентарем для фехтования. Нам выделили форму на 10 человек, шнуры и электрооборудование.

Школа без школы

Но трудности на этом не закончились. Джамал Анкваб и Нанули Капба не могли найти подходящее помещение, где могли бы проводить соревнования.

"В помещении центральной почты нам выделили место для занятий, но здание было очень старое, и, не успев начать тренировки, оно неожиданно обвалилось. Затем стали искать спортзалы в школах, договариваться с другими спортивными секциями. На протяжении всей истории Гагры, во времена Советского Союза и после его развала мы никогда не имели свою городскую спортшколу, где можно было проводить все спортивные тренировки города и района", — объясняет она.

После долгих поисков вторая школа Гагры предложила нам тренироваться в школьном спортзале по два часа три раза в неделю. Выход нашелся, и школа фехтования, наконец, возродилась.

© Sputnik / Томас Тхайцук Школа фехтования в Гагре

Тренер школы Олег Орлов три раза в неделю проводит занятия по два с половиной часа. Детей становится все больше, и примерно через полгода команда гагрской школы фехтования начнет посещать соревнования и даст объявление на обучение новых спортсменов.

"На выходные нас приглашает на тренировки сочинская школа фехтования. Дети очень способные, несмотря на то, что занимаемся мы совсем не долго, у нас есть ученики, которые уже могут посещать спортивные соревнования. Они от природы физически хорошо подготовлены, поэтому у них все так быстро получается. Начало положено, а дальше мы будем работать, создавать новых чемпионов", — говорит тренер.