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Шпаги к бою: в Гагре открылась школа фехтования

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Темы:
Спортивная Абхазия (172)
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Асида Квициния

Абхазская школа фехтования функционировала до Отечественной войны народа Абхазии. Прекратив свою деятельность, она смогла восстановиться только спустя 25 лет.

"Около десяти лет мы вели бесконечные разговоры о том, что необходимо восстановить школу, а как это сделать и где найти помощь, мы не знали. Обращаясь в гагрский спорткомитет за поддержкой, мы слышали в ответ, что на сегодняшний день возможности комитета ограничены. Все попытки были впустую. Самостоятельно восстановить секцию мы не могли, единственный выход был — получить помощь извне", — говорит выпускница школы Нанули Капба.  

Три года назад представитель международных организаций Томас Хамерберг приехал в Гагру с визитом.

"С Томасом хорошо была  знакома Ирина Агрба, жительница Гагры, которая также работал со многими международными организациями. Он приехал, чтобы посмотреть, как складывается жизнь в нашем городе, где и в каких сферах нужна помощь", — рассказывает Капба.

Томас Хамерберг предложил выпускникам школы фехтования принять участие в проекте международной организации КОБЕРМ. С помощью, которой школа фехтования спустя 25 лет смогла возобновить свои уроки.

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Темы:
Спортивная Абхазия (172)



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