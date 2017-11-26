Акаба: в Абхазии отсутствует понимание термина "домашнее насилие"

О том, как в Абхазии будет проходить всемирная акция "16 дней активных действий против насилия над женщинами и детьми" рассказала на радио Sputnik председатель Ассоциации женщин Абхазии Нателла Акаба.

СУХУМ, 26 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Из-за отсутствия закона о домашнем насилии невозможно вести статистику, рассказа на радио Sputnik председатель Ассоциации женщин Абхазии Нателла Акаба.

"К сожалению, пока в законодательстве Абхазии отсутствует понимание термина "насилие в отношении женщины". Это просто приравнивается к различным преступлениям: хулиганство, нанесение увечий. Ведь надо понимать, что насилие над женщинами и детьми – особая категория правонарушений, которые связаны с домашним насилием, и которые остается внутри семьи. Дело семьи зачастую неизвестны окружающим, и это создает очень много проблем. Мы все слышали о таких жестоких преступлениях, когда отец убил дочь, брат сестру и так далее. Но статистики пока нет", — сказала она.

По мнению Акаба, пока власти республики не осознают остроту явления "домашнего насилия", проблема не сдвинется с мертвой точи.

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"Очень надеюсь, что власть осознает остроту проблемы домашнего насилия и начнет взаимодействовать с Ассоциациями, которые уже занимаются этим вопросом. Хотелось бы, чтобы акция затронула и властные структуры. Я, конечно, не думаю, что за 16 дней мы добьемся принятия закона, но, если мы сможем убедить большую часть депутатского корпуса в необходимости его принятия, то мы сделаем большой шаг к решению проблемы. Будем стараться ускорить этот процесс", — отметила она

Как рассказала Акаба, за 16 дней акции борьбы против домашнего насилия Ассоциация женщин Абхазии проведет информационную компанию не только в Сухуме, но и в районах Абхазии.

"Мы наметили очень много мероприятий. Будем встречаться с активистами женских организаций, с представителями местных органов власти. Мы уже провели презентацию брошюры, которую создала Ассоциация женщин Абхазии по результатам соцопроса", — сказала она.

Во время соцопроса были затронуты причины домашнего насилия, и насколько оно характерно для Абхазии.

"Мы опрашивали различные слои населения, в том числе и депутатов, и юристов. По результатам опроса мы поняли, что опрашиваемые достаточно хорошо осознают проблему", — отметила Акаба.

Среди причин этого явления, по словам председателя Ассоциации женщин Абхазии, была названа война, которая нанесла большой психологический и физический урон абхазскому обществу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Закрытая тема: 16 дней против насилия над женщинами и детьми

"К сожалению, это характерно не только для Абхазии. В тех странах, где пережита война, уровень агрессии возрастает. И жертвами этой агрессии, по словам Акаба, в первую очередь, становятся женщины и дети, то есть менее защищенная часть населения. По итогам провели пресс-конференцию в Sputnik. Так что мы уже начали работу, и продолжим ее до 10 декабря", — добавила председатель Ассоциации женщин Абхазии.

Акция "16 дней активных действий против насилия в отношении женщин и детей" продолжается уже 57 лет. Она посвящена памяти трех сестер-правозащитниц, которые в 1963 году были убиты из-за своей деятельности. В акции участвует более 100 стран.

Ассоциация женщин Абхазии была создана в 1999 году в Сухуме. Она занимается консультацией женщин в различных областях деятельности, а также защищает их права.