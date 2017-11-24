Доходит до убийства: Ассоциация женщин Абхазии о домашнем насилии

Пресс-конференция, посвященная всемирной акции "16 дней активных действий против насилия в отношении женщин и детей", в которой принимает участие и Абхазия, прошла в пресс-центре Sputnik 24 ноября.

Проблема насилия над женщинами и детьми имеет место в Абхазии, – отметила на пресс-конференции в Sputnik представитель Ассоциации женщин Абхазии Алена Кувичко.

"Акты насилия замалчиваются, правоохранительные органы не реагируют должным образом. Зачастую это приводит к очень серьезным последствиям. Доходит даже до убийства членов семьи. Задача этой кампании – привлечь внимание общественности и соответственных структур к тому, что проблема домашнего насилия существует и это ненормально, это нарушает права людей, и ее надо решать", – считает представитель Ассоциации женщин Абхазии.

Сцены насилия, по словам психолога Хатуны Логуа, закладываются в памяти детей, которые становятся свидетелями сцены насилия, и уже срабатывается модель поведения: ребенок либо принимает роль жертвы, либо принимает роль насильника.

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