Дружба до памятника: история абхазо-шотландских отношений

О том, как развивались абхазо-шотландские отношения, как появился памятник абхазским воинам в Шотландии, и о том, как мемориал спустя два десятилетия стал жертвой грузинской внешней политики, и о роли Sputnik в восстановлении справедливости читайте в материале Асиды Квициния.

Асида Квициния, Sputnik

Еще задолго до начала Отечественной войны народа Абхазии 2 октября 1986 года был подписан договор об установлении побратимских связей между Сухумом и шотландским Килмарноком.

Благодаря вмешательству Грузии

В 1986 году делегация из шотландского Килмарнока во главе с мэром Томасом Фергюсоном посетила Сухум. Это был ответный визит в столицу Абхазии в рамках "Договора об установлении побратимских отношений между Сухумом и Килмарноком", вспоминает Виктория Аргун, бывший помощник сухумского мэра.

В Москве активно работал Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами, который помогал, в том числе и Сухуму, устанавливать побратимские связи. Первым таким городом стал Пуэнт-а-Питер из далекой Гваделупы. Следующим должен был стать один из городов Страны Басков, но, говорит Аргун, в переговоры вмешалась Грузия, и как альтернативу предложили шотландский Килмарнок.

"После установления побратимских отношений с шотландским городом мы организовывали почти ежегодные поездки в Килмарнок. Один год мы к ним приезжали с официальным визитом, на следующий год они ездили к нам. Хорошо запомнился нам праздник, который был организован в честь 400-летия Килмарнока, куда нас официально пригласили принять участие", — рассказывает свидетельница тех событий.

Во время визитов абхазская делегация общалась не только с мэром, но с членами муниципалитета Килмарнока.

"К нашему приезду руководство города организовывало разные мероприятия. Жители Килмарнока приходили познакомиться с нами, им было интересно узнать о нашей стране. Все встречи, как у них, так и у нас, проходили в очень дружеской и теплой обстановке. Со временем мы стали к ним относиться, как к братьям. Именно таких убеждений мы придерживались в те времена, и в нашем понимании там, в городе Килмарнок жили действительно близкие нам люди. И для нас было важно сохранить такие отношения", — объясняет Аргун.

Школьники столицы вели переписку со своими шотландскими сверстниками. Рассказывали об Абхазии, делились своими мечтами, интересовались жизнью в Килмарноке. Сухум тогда посетила большая группа шотландских туристов, которая оставила неизгладимые впечатления, устроив уникальный для абхазской столицы импровизированный концерт волынщиков.

Историю абхазо-шотландских отношений в фото смотрите в фотоленте Sputnik>>

"Делегация состояла почти из 40 человек. Приехали волынщики в национальной одежде. Возвращаясь в номер своего отеля, они стали играть в центре города, собирая жителей вокруг себя. Теплые, замечательные люди, мы возили их по всем городам Абхазии, показывали наши достопримечательности, знакомили с работой заводов и фабрик. Возили в села, в Дурипш, Лыхны, все звали их в гости и накрывали большие столы в семьях, им было очень интересно посмотреть, как мы живем", — вспоминает Виктория.

Шотландцы отвечали взаимностью. Очень тепло принимали гостей из Абхазии, возили по своим древним городам, знакомили с культурой и бытом. Их трепетное отношение к своей истории, к своему прошлому и любовь к городу вызывали восхищение, признается Аргун.

И в горе, и в радости

Виктория Аргун побывала в Шотландии, когда в Абхазии уже начала разгораться война.

© Фото: предоставлено Госмузеем Абхазии 14 августа 1992 года: первый бой

"Возвращаясь домой из Шотландии, мы решили остановиться в Москве и зайти в офис нашей организации (Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами – ред.), чтобы отчитаться о поездке, как нам позвонили и сообщили, что в Абхазии началась война. Нодар Хашба (тогда глава Сухума – ред.) подключил свои связи, мы быстро купили билеты домой. По прибытии в Сухум я практически сразу отправилась в администрацию города. Там уже стояли грузинские охранники. Пройдя в свой кабинет, я позвонила в Москву и сообщила им о положении в стране. Они связалась с Пуэнт-а-Питер и Килмарноком и сообщили им о том, что в Абхазии идет война. Мэр города Килмарнок организовал сбор средств в помощь Абхазии. Они связались со своими породненными городами Франции и Англии, смогли собрать внушительную сумму денег, которую прислали в помощь нашему городу. Килмарнок собранную сумму отправил через одну из международных организаций, деньги шли через Тбилиси, до Абхазии они не дошли", — рассказывает Аргун.

После войны в 1995 году в память о погибших защитниках Абхазии был установлен памятник в Килмарноке.

"Последний визит в Шотландию состоялся в том же году, в котором был установлен памятник погибшим воинам Абхазии. После этого Абхазия попала в сложную ситуацию, долгое время находилась в блокаде, ситуация в стране была довольно нестабильной, но несмотря на это, город Килмарнок и Сухум всегда поддерживали связь, продолжали переписку, поздравляли друг друга с праздниками, насколько мне известно, это никогда не прекращалось", — отметила Виктория Аргун.

Опять вмешалась Грузия

Но последние события всполошили абхазское общество, спустя два десятилетия в ноябре 2017 года власти Великобритании под давлением Грузии потребовали от властей Восточного Эйшира демонтировать мемориал жертвам грузино-абхазской войны в Килмарноке.

Завотделом международных связей администрации города Сухум Ирина Шония на протяжении многих лет вела переписку с властями Килмарнока и, по ее словам, предпосылок к таким действиям не было.

"Все эти годы мы чувствовали тепло и поддержку. Мы понимаем, что обстоятельства вынудили их так поступить, они попали под влияние внешних политических факторов, и им пришлось принять такое решение", — считает Шония.

Она отправила письмо в Килмарнок, чтобы получить объяснение о происходящей ситуации, но и на это письмо ответа до сих пор нет.

"То, что произошло, мягко говоря, нас шокировало. 20 лет назад шотландцы могли себе позволить установить памятник погибшим абхазским воинам, в период, когда Абхазия была еще никем не признана и находилась в полной изоляции. Мы не торопимся дать свой ответ на происходящее, так как понимаем, что даже это молчание говорит о том, что все еще решается. Мы будем ждать официального ответа от наших партнеров. Мы не хотим торопить события, понимаем, что это очередной шаг Грузии, чтобы истребить нашу историческую память и любое сведение об Абхазии", — уверена она.

Какое бы решение не приняли власти города Килмарнок, отдел международных связей Сухума будет поддерживать отношения, которые складывались много лет, заверила Шония.

"Мы считаем, что на руководство города оказано давление, даже если Килмарнок изменит формат наших отношений, мы будем уважать любое их решение. Но по моему мнению отношения необходимо продолжать, ситуация всегда может измениться. А мы пока будем также писать им поздравительные письма, приглашать в Абхазию в любое удобное для них время, поддерживать отношения, и, я уверена, благоприятные времена обязательно настанут", — надеется Шония.

В свою очередь МИД Абхазии воспринял новость о демонтаже памятника как акт вандализма, и поведение официальных властей Грузии направлено на уничтожение исторической памяти абхазского народа, в отношении которого Грузия совершила этнические чистки и геноцид, говорится в заявлении на официальном сайте МИД Абхазии.

"Министерство иностранных дел Республики Абхазия расценивает подобные варварские шаги грузинского руководства как очередное яркое подтверждение агрессивного и антигуманного характера грузинской политики по отношению к Абхазии и ее народу", — отмечает МИД Абхазии.

Бывшим министром иностранных дел Абхазии Вячеславом Чирикба в одном из интервью Sputnik Абхазия также дана оценка происходящему.

© Sputnik / Томас Тхайцук МИД о памятнике в Шотландии: не место агрессорам рядом с защитниками

"МИД Абхазии всегда работал на установление внешних связей. Это и братская дружба с российским народом, с областями и городами России. Это и связи в Европе. У нас хорошие связи, например, с итальянскими городами. И тем более помним старые связи. Знаковым политическим и культурным ресурсом является, конечно, связь с Шотландией. Мы готовы развивать культурные и дружеские отношения. Но грузинское вмешательство омрачает развитие наших прямых отношений с бывшим городом-побратимом", — объясняет Чирикба.

Новость о демонтаже памятника погибшим воинам Абхазии не оставила равнодушной и общественность Абхазии.

Заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания составил петицию для сохранения мемориала в городе Килмарноке. Петиция, которую подписали 1879 человек, была обращена к мэру города Килмарнок и членам муниципалитета. Также мэром города Гал Тимуром Надарая был организован митинг, посвященный сохранению памятника погибшим абхазским войнам.

Причем здесь Sputnik

Sputnik Абхазия обратился напрямую в Совет Восточного Эйршира, в состав которого входит город Килмарнок, с просьбой дать пояснение по поводу демонтажа мемориала, установленного в память об абхазских воинах, погибших в результате агрессии Грузии в 1992-1993 годах.

Власти Восточного Эйршира ответили на запрос Sputnik и объяснили, что намерены восстановить мемориал абхазским воинам после внесения изменений в надпись на камне. По их словам, она должна соответствовать британской внешней политике.

Но 29 ноября Sputnik Абхазия получил новое письмо от властей Восточного Эйршира, где говорится о намерении восстановить мемориал в честь защитников Абхазии в его первоначальном виде в шотландском Килмарноке.

В сообщении также говорится, что мемориал может остаться на прежнем месте как выражение памяти и сочувствия ко всем потерявшим своих близких во время этого конфликта.