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Абхазия в Шотландии, Шотландия в Абхазии

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  • 2 октября 1986 года договор об установлении побратимских связей между Сухумом и шотландским Килмарноком.
  • В этом же году делегация из шотландского Килмарнока во главе с мэром Томасом Фергюсоном посетила Сухум
  • Это был ответный визит в столицу Абхазии в рамках «Договора об установление побратимских отношений между Сухумом и Килмарноком», вспоминает Виктория Аргун, бывший помощник сухумского мэра.
  • Константин Бигвава и Томас Фергюсон были первыми мэрами при которых были установлены побратимские отношения между Сухумом и Килманрокм .
  • После войны в 1995 году в память о погибших защитниках Абхазии был установлен памятник в Килмарноке.
  • Последний визит в Шотландию состоялся в том, же году, в котором был установлен памятник погибшим войнам Абхазии.
  • .Мэр города Килмарнок организовал сбор средств в помощь Абхазии. Килмарнок собранную сумму отправил через одну из международных организаций, деньги шли через Тбилиси и до Абхазии они не дошли, продолжает она.
  • После войны Абхазия находилась в сложном положении, долгая время находилась в блокаде, ситуация в стране была довольно не стабильной, но несмотря на это, город Килмарнок и Сухум всегда поддерживали связь, продолжали переписку.
  • Очень тепло принимали гостей из Абхазии, возили по своим древним городам, знакомили с культурой и бытом. Их трепетное отношение к своей истории, к своему прошлому и любовь к городу, вызывали восхищение, признается Аргун
  • К приезду абхазской делегации руководство города Килмарнок организовывало разные мероприятия. Жители Килманрока приходили познакомиться с гостями, им было интересно узнать об Абхазии.
  • Один год мы к ним приезжали с официальным визитом, на следующий год они ездили к нам, рассказывает Виктория Аргун.
  • Трепетное отношение жителей Килманрока к своей истории, к своему прошлому и любовь к городу, вызывали восхищение, признается Аргун.
  • Все встречи, как и у них, так и у нас проходили в очень дружеской и теплой обстановке. Со временем мы стали к ним относиться, как к братьям. Именно таких убеждений мы придерживались в те времена, и в нашем понимании там, в городе Килмарнок жили действительно близкие нам люди говорит Виктория.
© Фото: предоставлено администрацией города Сухум
2 октября 1986 года договор об установлении побратимских связей между Сухумом и шотландским Килмарноком.

В 1986 году 2 октября 1986 года был подписан договор об установлении побратимских связей между Сухумом и шотландским Килмарноком. Спустя два десятка лет, Сухум и Килманрок продолжают поддерживать многолетнею дружбу.

За это период совершались многочисленные визиты шотландских гостей в Абхазию и  ответных визитов в Килманрок.

Во время грузино-абхазской войны 1992-93 годов, мэр города Килманрок Мэр города Килмарнок организовал сбор средств в помощь Абхазии, собранная сумма была отправлена через одну из международных организаций, деньги шли через Тбилиси и до Абхазии они не дошли.

Об истории абхазо-шотландских отношений читайте в материале Sputnik>>

После войны в 1995 году в память о погибших защитниках Абхазии был установлен памятник в Килмарноке.

"После этого Абхазия попала в сложную ситуацию, долгое время находилась в блокаде, ситуация в стране была довольно нестабильной, но несмотря на это, город Килмарнок и Сухум всегда поддерживали связь, продолжали переписку, поздравляли друг друга с праздниками, насколько мне известно, это никогда не прекращалось", — отметила Виктория Аргун, бывший помощник сухумского мэра.

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