Абхазия в Шотландии, Шотландия в Абхазии

В 1986 году 2 октября 1986 года был подписан договор об установлении побратимских связей между Сухумом и шотландским Килмарноком. Спустя два десятка лет, Сухум и Килманрок продолжают поддерживать многолетнею дружбу.

За это период совершались многочисленные визиты шотландских гостей в Абхазию и ответных визитов в Килманрок.

Во время грузино-абхазской войны 1992-93 годов, мэр города Килманрок Мэр города Килмарнок организовал сбор средств в помощь Абхазии, собранная сумма была отправлена через одну из международных организаций, деньги шли через Тбилиси и до Абхазии они не дошли.

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После войны в 1995 году в память о погибших защитниках Абхазии был установлен памятник в Килмарноке.

"После этого Абхазия попала в сложную ситуацию, долгое время находилась в блокаде, ситуация в стране была довольно нестабильной, но несмотря на это, город Килмарнок и Сухум всегда поддерживали связь, продолжали переписку, поздравляли друг друга с праздниками, насколько мне известно, это никогда не прекращалось", — отметила Виктория Аргун, бывший помощник сухумского мэра.