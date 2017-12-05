Ночной "дозор" в Сухуме

В Абхазии участились милицейские рейды в городах и на республиканской трассе, корреспонденты Sputnik Абхазия отправились на одно из таких ночных патрулирований и узнали, как они проводятся, почему так часто и как на это реагируют граждане.

Бадри Есиава, Sputnik.

Скромные инспекторы

Вечером выезжаем в столичный район "Турбаза". На перекрестке стоят два патрульных автомобиля с включенными "мигалками". Сотрудники ГАИ жезлами "приказывают" остановиться. Корреспондента Sputnik никто не ждал, но встречают вежливо. Среди автоинспекторов даже встретил родственника, которого давно не видел.

"Работа по профилактическим мероприятиям усилилась. Связано это с участившимися ДТП и увеличением количества автомобилей в городе и по стране в целом. Самые частые нарушения — это неправильная парковка, тонированные стекла автомобиля, превышение скорости и езда в состоянии алкогольного опьянения", — перечисляет сотрудник ГАИ Сухума, который просит не называть его имя под угрозой разрыва родственных отношений. В шутку, конечно, но намек понят. Работа работой, а отношения в Абхазии важнее. Пока мы беседовали, другой сотрудник ГАИ уже успел снять номерной знак с одной из остановленных для проверки машин.

"Это не стандартный государственный номер. Видите, он квадратной формы, а не прямоугольной, как у нас должно быть. Такие номера обычно ставят на машины американского производства, чтоб не портить кузов. Они запрещены в Абхазии – штраф от 3 тысяч и до 4 тысяч 800 рублей", — комментирует он свои действия.

Инспекторы оказались очень скромными – просили не называть их имен и отказывались говорить на камеру.

"Все, что хотите для вас сделаем, только на камеру не снимайте", — "отбивались" они.

Молодой автомобилист Таташ Атумава оказался в числе тех, кого остановили милиционеры для проверки документов.

"Я не пью и не курю. Лично я "за" за ужесточение наказания. Как-то неловко говорить перед ребятами, но у нас в стране большая проблема с вождением в состоянии опьянения. Думаю, что такие мероприятия способствуют сокращению ДТП", — считает Атумава.

Водитель такси с 46-летним стажем Руслан Кур-оглы, пожаловался на состояние дорог и низкий уровень водительской этики.

"Когда мы учились в автошколе, мы изучали все правила досконально. Помимо правил движения, должна быть этика за рулем. Молодежь у нас спешит. Посмотрите, кто у нас гибнет на дорогах. В основном молодежь. Нас мало и каждая гибель – это боль", — сокрушается Кур-Оглы.

В среднем, рассказали сотрудники ГАИ Сухума, на одном патрулируемом участке города составляется от 20 до 40 протоколов об административных правонарушениях.

© Sputnik / Илона Хварцкия Рейд ГАИ

"Безопасный город"

"Давайте, мы позвоним начальнику, и он вам все расскажет", — предложили постовые на другом участке рейда уже на въезде в Сухум.

Пока мы ждали исполняющего обязанности начальника ГАИ Абхазии Батала Агрба, у инспекторов первый "улов".

Взмах жезла, свист и тяжело останавливается кроссовер. К нему подходит милиционер, проверяет документы и просит проследовать водителя к патрульной машине.

"Я отгоняю машину на стоянку. У него нет прав, а машина груженная мандаринами. На границу собирался ехать", — докладывает инспектор.

© Sputnik / Илона Хварцкия Замначальника ГАИ Абхазии: большинство ДТП случается в праздничные дни

"Эх, Sputnik", — раздается в этот момент позади уставший голос. Это Батал Агрба, который признался, что только вернулся из Очамчыры, где находился по работе с пяти утра.

"Там произошел неприятный инцидент с поджогом автомобиля. Потом с утра проводились профилактические мероприятия, направленные на предотвращение преступлений административного и уголовного характера. Были выявлены граждане, употребляющие наркотические вещества и управляющие автомобилем в нетрезвом состоянии, которые за эти правонарушения были привлечены к административной ответственности, в том числе, в виде административного ареста сроком на 15 суток", — сказал он.

© Sputnik / Илона Хварцкия Рейд ГАИ

По словам Агрба, рейды проводятся по плану в дневное и ночное время суток. В выходные дни, добавил он, жители республики отдыхают на свадьбах, тем самым повышается вероятность увеличения числа водителей в нетрезвом состоянии.

"Для того, чтобы пресечь подобные инциденты, силами МВД Абхазии проводится работа по республиканской трассе, в городах и районах страны. В Сухуме к этому привлечены силы спецроты министерства, ГАИ и УВД Сухума. В районах работают РОВД и батальоны дорожно-постовой службы", — объясняет офицер.

Около двух недель назад, добавил начальник ГАИ Абхазии, министром внутренних дел республики Гарри Аршба был утвержден план рейдовых мероприятий и план под названием "Безопасный город", который охватывает весь Сухумский район.

© Sputnik / Илона Хварцкия Рейд ГАИ

За это время было раскрыто два уголовных преступления, обнаружили один угнанный автомобиль и задержали угонщика, а также зафиксировали около 300 административных правонарушений.

"План "Безопасный город" эффективен, но трудоемок. Скорее всего, он будет проводиться до середины декабря", — сказал Агрба.

Основная часть ДТП происходит, как ни странно, не из-за вождения в состоянии опьянения, а из-за превышения скорости. Об этом свидетельствует статистика, отметил он. Все это на фоне нехватки в ГАИ людей и техники.

В пример он привел столицу Абхазии, где заступают на работу всего 10 сотрудников госавтоинспекции в сутки. По республиканской трассе раьотают примерно 50 инспекторов в сутки и около 40 в городах и районах республики.

© Sputnik / Илона Хварцкия Рейд ГАИ

Среднесуточный показатель выявленных нарушений ПДД по всей Абхазии колеблется от 180 до 200, и, как правило, из них около десяти фактов вождения в нетрезвом состоянии.