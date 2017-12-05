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Остановка по требованию: как проходят ночные рейды ГАИ в Сухуме

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© Sputnik / Илона Хварцкия / Есиава Бадри

Министром внутренних дел республики Гарри Аршба был утвержден план рейдовых мероприятий по стране и план "Безопасный город", который охватывает весь Сухумский район.

Исполняющий обязанности начальника ГАИ Абхазии Батал Агрба рассказал, что за время выполнения рейдовых мероприятий плана "Безопасный город" было раскрыто два уголовных преступления, обнаружен один угнанный автомобиль и задержан угонщик, а также зафиксировано около 300 административных правонарушений.

"План "Безопасный город" эффективен, но трудоемок. Скорее всего, он будет проводиться до середине декабря" — поделился Агрба.

Основная часть ДТП происходит, как ни странно, не из-за вождения в состоянии опьянения, а из-за превышения скорости. Об этом свидетельствует статистика, отметил Агрба, и выразил сожаление о том, что ГАИ сложно более эффективно повлиять на нее по причине нехватки технических средств и сотрудников.

В пример он привел столицу Абхазии, где заступают на работу всего десять сотрудников Госавтоинспекции в сутки. По республиканской трассе – примерно 50 инспекторов в сутки и около 40 в городах и районах.

По всей республике за одни сутки в среднем выявляется от 180 и до 200 нарушений ПДД, из которых около десяти водителей в нетрезвом состоянии.

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