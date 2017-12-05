Остановка по требованию: как проходят ночные рейды ГАИ в Сухуме

Исполняющий обязанности начальника ГАИ Абхазии Батал Агрба рассказал, что за время выполнения рейдовых мероприятий плана "Безопасный город" было раскрыто два уголовных преступления, обнаружен один угнанный автомобиль и задержан угонщик, а также зафиксировано около 300 административных правонарушений.
"План "Безопасный город" эффективен, но трудоемок. Скорее всего, он будет проводиться до середине декабря" — поделился Агрба.
Основная часть ДТП происходит, как ни странно, не из-за вождения в состоянии опьянения, а из-за превышения скорости. Об этом свидетельствует статистика, отметил Агрба, и выразил сожаление о том, что ГАИ сложно более эффективно повлиять на нее по причине нехватки технических средств и сотрудников.
В пример он привел столицу Абхазии, где заступают на работу всего десять сотрудников Госавтоинспекции в сутки. По республиканской трассе – примерно 50 инспекторов в сутки и около 40 в городах и районах.
По всей республике за одни сутки в среднем выявляется от 180 и до 200 нарушений ПДД, из которых около десяти водителей в нетрезвом состоянии.