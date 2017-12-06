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Депутат Ахра Абухба на второй сессии парламента Абхазии шестого созыва

Ахра Абухба о решении МОК: нельзя бойкотировать олимпиаду

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Допуск спортсменов из России к ОИ-2018 (30)
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Решение МОК о допуске спортсменов из России к Играм-2018 только под олимпийским флагом - это чистой воды политика, отметил в интервью радио Sputnik Абхазия президент Федерации всестилевого каратэ Абхазии Ахра Абухба.

СУХУМ, 6 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Было бы неверным шагом принять решение о бойкоте олимпийских игр 2018 года, сказал в интервью радио Sputnik президент Федерации всестилевого каратэ Абхазии Ахра Абухба, комментируя решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпиада
© Sputnik. Гильем Бейкер
Исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России

МОК во вторник принял решение о допуске спортсменов из России к Играм-2018 в Пхенчхане только под олимпийским флагом.

"Вы знаете, что когда страна бойкотирует олимпиаду, применяются еще санкции к спортсменам. Если олимпийцы будут участвовать в играх, то мир увидит, что санкции не дали результата", — уверен он.

МОК превратился в своеобразный очень влиятельный фэн-клуб, который отвечает интересам Запада, продолжил Абухба.

"Это абсолютно чистой воды политика. На своем личном опыте скажу, что еще в 1994 году федерация, которую я возглавляю, была приглашена на Чемпионат мира в Мексику, была такая же ситуация. С точки зрения спортсмена скажу, что Олимпийские игры – это высший пьедестал, к которому стремится любой спортсмен. И поэтому желание некоторых спортсменов выступать под олимпийским флагом мне понятны", — добавил он.

Ахра Абухба считает, что дисквалификация российских олимпийцев связана с желанием Запада ослабить Россию, при этом прибегая ко всем возможным мерам.

"Олимпийский комитет России должен лоббировать интересы своей страны, но они прекрасно понимают, что они чужие в этой организации в связи с современной политикой. МОК абсолютно политизированная организация, которая отвечает не интересам спорта, а отдельных стран", — отмечает Абухба.

По его мнению, лучше если часть российских спортсменов будет выступать на олимпийских играх, чем если их не будет вовсе.

Слушайте интервью президента Федерации всестилевого каратэ Абхазии Ахры Абухба в подкасте Sputnik>>

"Но с другой стороны как спортсмен, который до сих пор выступает я вам скажу, очень важна мотивация, когда играет гимн твоей страны, развивается флаг, это мощная мотивация для того, чтобы хорошо выступить", — отмечает он.

Абухба считает, что бойкотировать олимпийские игры в таких условиях было бы неверным шагом.

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© Sputnik. Алексей Дружинин
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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России, сообщается на официальном сайте МОК 5 декабря.

После расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК создал две комиссии, одна из которых — во главе с Денисом Освальдом — занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи. По итогам ее работы Россия лишилась 11 наград домашних Игр и потеряла первое место в медальном зачете.

Вторая комиссия во главе с экс-президентом Швейцарии Шмидом проверяла информацию о якобы государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Темы:
Допуск спортсменов из России к ОИ-2018 (30)



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