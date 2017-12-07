"Стань Дедом Морозом": стартовала Новогодняя акция "Ашана"

В акции "Стань Дедом Морозом" могут участвовать все подопечные КБФ "Ашана", с которыми фонд сотрудничал на протяжении шести лет.

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Стартовала Новогодняя акция "Стань Дедом Морозом" КБФ "Ашана", рассказала корреспонденту Sputnik директор фонда Мактина Джинджолия.

"Суть акции заключается в том, что подопечные фонда присылают "письма" Деду Морозу со своими пожеланиями, какой подарок они хотели бы получить от Деда Мороза. Они нам присылают либо видеосообщения, либо открытки с тем, чтобы они хотели получить. Эти письма с желаниями выкладываем у себя на страничке в Instagram и Facebook, и потом каждый желающий может купить подарок, тем самым став Дедом Морозом для кого-то", — сказала она.

Каждый день на страничках "Ашана" в Instagram и Facebook выкладывается по два письма.

"Каждый желающий может прямо в соцсетях связаться с нами, либо позвонить на указанный там же номер и сообщить о том, что он хочет стать Дедом Морозом для конкретного подопечного фонда. Мы все это фиксируем и ждем подарка. Обычно подарки привозят к нам в офис. Мы также предоставляем возможность подарить подарок нашему подопечному лично. Либо мы развозим подарок, либо тот человек, который пожелал стать участником акции. Хочу сказать, что перед Новым годом и Рождеством у людей есть огромное желание сделать что-то доброе, что-то хорошее. Поэтому такого рода благотворительные акции очень активны и интересны", – сказала директор фонда "Ашана".

На данный момент фонд выложил пять писем с желаниями. Отклик письма получили очень быстро.

"Все желания очень разнообразны. Мальчики в основном просят футбольный мячик, девочки – новогодние платьица и костюмы. Есть просьбы с собачкой или попугайчиком. На попугайчика появилось сразу пять желающих подарить", — констатировала Джинджолия.

В 2017 году КБФ "Ашана" расширил акцию. Теперь в ней могут участвовать все подопечные КБФ "Ашана", с которыми фонд сотрудничал на протяжении шести лет.

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"В этом году мы расширили акцию и выкладываем письма всех подопечных фонда, которым мы помогали в течение шести лет, однако с возрастным ограничением. В этом году мы решили принимать письма подопечных до 12 лет. Именно эти дети пока еще верят в волшебство праздника и в Деда Мороз", – пояснила Джинджолия.

Перед Новым годом фонд "Ашана" вот уже пятый год проводит акцию "Стань дедом морозом".

Акция стартовала 28 ноября, продлится до 25 декабря. После 25 декабря работники фонда в костюмах дедов морозов и снегурочек развозят подарки по адресам. По словам директора фонда, акция проходит очень активно, люди не проходят мимо.