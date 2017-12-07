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Тарас Шамба: Абхазо-абазинский Конгресс создавался, чтобы победить в войне

Максим Блинов
В Абхазии
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VII съезд Всемирного Конгресса Абхазо-абазинского (абаза) народа открылся в Сухуме в четверг 7 декабря.

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Всемирная Ассоциация Абхазо-абазинского народа создавался для того, чтобы победить в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, сказал в интервью Sputnik президент организации Тарас Шамба.

VII съезд Конгресса Абхазо-абазинского народа в Сухуме
© Sputnik. Бадрак Авидзба
VII съезд Конгресса Абхазо-абазинского народа открылся в Сухуме

"Когда мы создавали большую Ассоциацию, были тяжелые военные дни, когда Абхазия была оккупирована", — добавил он.

Несмотря на тяжелейшие условия и препятствия первый съезд Конгресса Абхазо-абазинского народа состоялся.

"Мы смогли собрать представителей около 20-ти государств, и провести на Лыхнашта первый Всемирный Конгресс. Цель наша на тот момент была очень проста, победить в этой тяжелой для нас войне, и мы одержали победу, и второй конгресс мы провели в освобожденной столице Абхазии", — подчеркнул Шамба.

После победы в Отечественной войне перед Всемирной Ассоциацией Абхазо-абазинского народа была поставлена новая задача – помочь в строительстве государства.

"И такая цель была всеми вместе достигнута, и теперь стоит задача сближения Абхазо-абазинского народа, чтобы наши соплеменники больше чем в 50 странах могли встречаться, общаться иметь политические, экономические, культурные и иные связи для того, чтобы они все знали, что их историческая родина – это Абхазия", — говорит Тарас Шамба.

Открывшийся Конгресс направлен на то, чтобы развивать, приумножать то, что уже было достигнуто.

Интервью Тараса Шамба слушайте в подкасте Sputnik>>

"У нас была цель сделать один единый алфавит для абхазов и абазин, потому что мы один народ и две ветви этого народа. Наша цель заключается в том, чтобы постепенно продолжать сближение, объединение, конечно, очень сложное, но тем не менее, я думаю, что процесс идет медленно, но хорошо", — подчеркнул он.

Первый Всемирный абхазо-абазинский конгресс 7-8 октября 1992 года.
Фотоальбом "Аиааира"
Счастливое число: к VII съезду конгресса Абхазо-абазинского народа

Члены Конгресса исходят из того, что экономическая, культурная, языковая составляющая Абхазии нуждаются в модернизации, говорит Шамба.

"А это может сделать в первую очередь диаспора, которая проживает во всем мире, чтобы они свои усилия и возможности направляли в Абхазию, чтобы иметь возможность улучшить комфортное житье нашего народа и самое главное повысить культурно-политический уровень", — считает он.

Международная Ассоциация Абхазо-абазинского (абаза) народа была учреждена в самое тяжелое время в современной истории Абхазии в ходе Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году.

В рамках проведения форума планируется изменить структуру руководства Конгресса, создав вместо должности президента и генерального секретаря организации Высший Совет.




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