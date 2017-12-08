Это Виктория: история "президентского" леопарда и абхазских крестьян

В Администрации Гудаутского района чествовали жителей села Лыхны, поймавших одного из трех переднеазиатских леопардов в ноябре 2017 года, выпущенных президентом России Владимиром Путиным. Что подарили борцам за природу и почему они переживают за судьбу хищника, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Одна из трех

В приемной главы Администрации Гудаутского района непривычно оживленно. В условленное время пришли руководители Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии, Рицинского национального реликтового парка, сами ловцы леопарда из Лыхны, представители СМИ.

© Sputnik. Бадри Есиава Награда за Викторию: жителей Лыхны отметили за поимку леопарда

Все с нетерпением ждали российских специалистов, которые обещали отблагодарить виновников встречи за гуманность и вклад в программу по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе.

Вадим Хинтба, который построил ловушку и пожертвовал домашней птицей, чтоб поймать зверя, признался, что с того необычного дня не переставал интересоваться дальнейшей судьбой Виктории.

"Мне часто звонят из центра, где леопард содержится, и рассказывают о том, в каком он состоянии. Говорят, что со здоровьем проблем нет, аппетит хороший. Сказали, что готовятся выпустить Викторию и обещали меня пригласить. Я с удовольствием буду присутствовать при этом", — поделился Хинтба.

Хинтба признался, что в глубине души у него было желание оставить себе это редкое животное, но здравомыслие не позволило ему это сделать. Он не захотел, чтобы из-за него зверь, который требует особого ухода, жил вне воли.

Поимка животных, которые занесены в Красную книгу, требует не только времени и усилий, но и огромных средств, констатировал зампредседателя Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Мурман Соломко. По мнению ученого, к такой операции специалисты готовятся долго и с использованием современных технологий и методик.

"То, что сделали наши ребята подручными средствами, удивляет. Они, вообще, могли застрелить леопарда, но проявили огромное великодушие", — похвалил лыхнынцев Соломко.

Виктория проделала не менее 500 километров от места ее выпуска на волю в районе хребта Малые Балканы, рассказала заместитель директора Рицинского национального реликтового парка Инга Тания. На момент, когда леопард потерял спутниковый ошейник, "марш-бросок" составлял около 400 километров.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба Курочка убита, леопард уехал, или один день абхазского села Лыхны

"Были выпущены три леопарда – самка Виктория, самцы Килли и Ахун. Один из самцов снял ошейник примерно через месяц, а с остальными связь была потеряна через десять месяцев. Сейчас не известно, где находятся другие два леопарда", — рассказала Тания.

Она с сожалением отметила, что леопарды исчезли с территории Кавказского заповедника около 180 лет назад, но они встречаются в высокогорных районах Дагестана, Аджарии, Азербайджана.

Некоторые охотники говорят о том, что видели следы хищника, но они могли их спутать с другими видами семейства кошачьих, добавила она.

"Когда на конференции в Нальчике российские специалисты докладывали о том, что потеряли связь с этими леопардами, я подумала, было бы интересно, если хоть один из них пришел бы на нашу территорию. А когда мне позвонили и сказали, что поймали леопарда в Лыхны, я не поверила. Мысли материализуются", — поделилась Тания.

У Виктории все замечательно

Гости наконец-то прибыли, и не с пустыми руками. Хрупкие девушки занесли в кабинет главы района много пакетов с подарками, а парни взяли на себя ответственность за благодарственные письма и грамоты, которые предназначались для лыхнынцев.

Глава Гудаутского района Руслан Ладария пригласил присесть за стол представителей Минприроды России, Сочинского национального парка, Кавказского государственного природного биосферного заповедника и Фонда дикой природы России.

Уникальным и позитивным назвал Ладария случай, произошедший в Лыхны, а жителей этого села — героями.

"Как было сказано, где-то в горах Кавказа блуждает еще два леопарда, если они попадут к нам, то обещаем поймать их так же в целости и сохранности", — заверил Ладария.

Обещал вернуться и вернулся, сказал замдиректора департамента Госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды России Рустам Рабаданов и еще раз подтвердил, что леопард, пойманный в Лыхны, – самка по имени Виктория, которая стала участницей российской программы по восстановлению реинтродукции этого вида животных.

"Это единственная в России программа, направленная на восстановление видов, полностью исчезнувших в дикой природе. Раньше леопард занимал значительную территорию Кавказа, включая и Абхазию, но вначале XX века был полностью истреблен в природе. Единственный способ вернуть леопардов на Кавказ – это реинтродукция", — подчеркнул Рабаданов.

Виктория родилась в 2013 году в Центре восстановления леопардов в Сочи. До 2016 года ее подготавливали к жизни в дикой природе. Обязательным элементом такой программы является обучение навыкам охоты на живую добычу и прививание страха к человеку.

"Они только на диких копытных и мелких животных охотятся. То, что случилось в Лыхны, не было предусмотрено программой, это больше исключение из правил", — попытался оправдать Викторию за временную слабость к домашним птицам Рустам Рабаданов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дбар о поимке леопарда в Абхазии: уникальное событие

От имени Министра природных ресурсов России Сергея Донского жителям села Лыхны Вадиму и Роману Хинтба, Тимуру Сангулия, Аслану Лакоба и заместителю директора Рицинского реликтового национального парка Инге Тания вручили благодарственные письма.

От Всемирного фонда дикой природы России Вадиму Хинтба подарили часы с надписью "За спасение леопарда".

"Для меня большая честь участвовать во всем этом. На самом деле, я не считаю себя героем. Считаю, что каждый из нас должен так думать и относиться к нашей кормилице-природе бережно", — сказал Хинтба.

Директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев признался, что этот случай с леопардом первый на его памяти. Он подчеркнул, что благородство Вадима Хинтба и его соратников — подтверждение трепетного отношения жителей Абхазии к природе.

Самка леопарда Виктория чувствует себя замечательно и находится под наблюдением специалистов Московского зоопарка, Российской академии наук и Центра восстановления леопарда на Кавказе.

"В ближайшее две недели у нас запланировано обследование леопарда. Состояние здоровья замечательное, и все взятые анализы подтверждают отсутствие отклонений в здоровье животного. Если специалисты сделают заключение о том, что Виктория готова к выпуску, то мы с этим медлить не будем", — отметил Рустам Рабаданов и пригласил Вадима Хинтба принять участие в этом событии.

Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).