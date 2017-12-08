Мусса Экзеков: укрепим связи абхазов и абазин как в большой семье

VII съезд Всемирного Конгресса Абхазо-абазинского (абаза) народа проходит в Сухуме с 7 по 10 декабря.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Работа Всемирной Ассоциации Абхазо-абазинского народа будет направлена на укрепление связей абхазов и абазин, сказал избранный 8 декабря председателем Высшего совета организации Мусса Экзеков.

"Я считаю, что абхазы и абазины — это одна единая семья, связи на сегодня, возможно, не самые плотные. Как раз наша задача состоит в том, чтобы объединить и сделать эти связи как это бывает в большой семье", — добавил он.

Мусса Экзеков отметил, что в работе организации будут изменения направленные на повышение эффективности ассоциации.

"Мы будем создавать сетевую структуру управления, создадим программу для каждой страны, по каждым регионам и начанем работать очень плотно с поддержкой информационного портала, который мы в ближайшие месяцы создадим", — сказал Экзеков.

Международная Ассоциация Абхазо-абазинского (абаза) народа была учреждена в самое тяжелое время в современной истории Абхазии в ходе Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году.