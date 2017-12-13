Автомобиль "Мерседес" обстреляли в районе Гумисты

Пресс-служба МВД не назвала личности пострадавших во время обстрела в районе Гумисты, которых доставили в Республиканскую больницу.

СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Автомобиль "Mercedes-Benz" 221 обстрелян в районе Гумисты, сообщила корреспонденту Sputnik пресс-служба МВД.

Пострадавшим оказался Павел Ардзинба, сообщают абхазские СМИ со ссылкой на министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

"Мы имеем информацию о том, что в районе 17.00 на подъеме Верхней Эшеры на Гумистинском мосту обстрелян автомобиль "Mercedes-Benz" 221 марки серебристого цвета. Есть пострадавшие, которые доставлены в ЦРБ", — сказали в пресс-службе.

Фото с места обстрела автомобиля в районе Гумисты © Sputnik / Томас Тхайцук

Фото с места обстрела автомобиля в районе Гумисты © Sputnik / Томас Тхайцук

Фото с места обстрела автомобиля в районе Гумисты © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Фото с места обстрела автомобиля в районе Гумисты

Как отметил в пресс-службе, автомобиль, который был обстрелян, сейчас исследуется экспертами-криминалистами. Личности пострадавших пока не установлены.

В сухумском морге подтвердили поступление двух тел с огнестрельными ранами. Фамилии пострадавших называть отказались.

На месте происшествия работают оперативная группа и эксперты-криминалисты.

Павел Ардзинба родился в 1951 году в Гудауте. Участвовал в Отечественной войне народа Абхазии. Занимал пост заместителя министра обороны по вооружению и технике. Занимал должность президента абхазо-турецкой фирмы "Абтур".

26 сентября 2017 года Павел Ардзинба, объявленный в международный розыск в связи с уголовным делом о покушении на жизнь экс-президента Александра Анкваба и убийства двух офицеров Государственной службы охраны, добровольно явился в Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии.

Ардзинба был задержан, допрошен по существу обвинения. Решением суда он был отпущен под залог и подписку о невыезде.