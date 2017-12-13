Необычный и неожиданный: маэстро Казиник раскроет тайны музыки в Сухуме

СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Амра Амичба. Предстоящие встречи и лекция-концерт Михаила Казиника — это необычный и неожиданный формат раскрытия скрытых знаний о музыке, отметила на пресс-конференции в Sputnik художественный руководитель Абхазской филармонии Эсма Джениа.

По словам же Михаила Казиника, произведения искусства — это гигантский источник энергии, и люди, которые создают музыку, получают эту энергию внеземным порядком.

"Великая музыка — грандиозное знание, которого нет в обыденных разговорах, это есть где-то в человечестве, как символ цивилизации. Но, к сожалению, огромное количество людей в силу определенных обстоятельств, родителей, соседей, попсы, они закрываются. Врожденный гениальный родимчик перекрыт. И человек не услышит. Моя задача не научить консерватории, а настроить его приемник на уровень передатчика. Мне удается это сделать за 15-20 минут. И человек сам не верит, что с ним это происходит", — отметил Казиник.

Член оргкомитета визита Михаила Казиника в Абхазию Аида Хонелия отметила, что с первой минуты общения музыковед был заинтересован в приезде.

"Как только мы будем недалеко от Абхазии, мы обязательно включим в свою программу посещение Абхазии, — сказала Хонелия. — Михаил Семенович сказал: "Я приеду и дам концерт, но, помимо этого, можете эксплуатировать меня как хотите".

Помимо лекции-концерта в Абхазской госфилармонии 16 декабря, будут еще две встречи: 15 декабря в АГУ и мастер-класс для творческих детей в пятницу в филармонии.

"Чтобы не было сомнения, встречи не дублируются, абсолютно разные, разные темы. Поскольку Михаил Семенович очень опытный лектор, опытный рассказчик, он чувствует аудиторию. В АГУ — это встреча со студентами, взрослыми. В пятницу – это дети и педагоги музыкальных школ, а в субботу 16 декабря – это такой сложившийся формат концерта-лекции, который уже давно Михаил Семенович предлагает на лучших площадках России и мира", — сказала худрук филармонии Эсма Джениа.

Михаил Казиник рассказал, что впервые приехал в Абхазию 1977 году.

"И когда я смотрел на абхазских людей и видел удивительное сочетание природы и старой архитектуры античных времен, когда читал Фазиля Искандера и Георгия Гулиа, то я всегда думал о том, что когда-нибудь я выступлю перед этими красивым народом, если понадобится даже помогу с осознанием идентитета – свою идентичность и свою связь с миром, — сказал музыковед. — Последние драматические события, которые произошли, в кошмарном сне не мог предположить, что такое может произойти. И в этой связи мое желание оказаться в Абхазии еще больше увеличилось".

Известный музыковед, культуролог, скрипач, автор телевизионных передач Михаил Семенович Казиник с 13 по 17 декабря в Абхазии проведет ряд творческих встреч и лекцию-концерт.