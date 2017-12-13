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Волнуюсь и жду встречи: Михаил Казиник рассказал об отношении к Абхазии

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© Sputnik. / Зафас Гамгия / Амра Амичба

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия прошла пресс-конференция, посвященная предстоящей лекции-концерту российского и шведского скрипача, культуролога, поэта, автора и ведущего музыкальных и искусствоведческих программ, популяризатора классической музыки Михаила Казиника.

Помимо лекции-концерта в Абхазской госфилармонии 16 декабря, будут еще две встречи:  15 декабря в АГУ и мастер-класс для творческих детей, в 14:30 в пятницу в филармонии.

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