Волнуюсь и жду встречи: Михаил Казиник рассказал об отношении к Абхазии

Хануку – праздник света – иудеи всего мира отмечают с 12 по 20 декабря. В этот день евреи собираются в синагоге и угощают друг друга латкесом (картофельные оладьи) и читают молитву Галель. О том, как иудеи Абхазии отмечают Хануку, читайте в материале корреспондента Sputnik.

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