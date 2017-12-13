Волнуюсь и жду встречи: Михаил Казиник рассказал об отношении к Абхазии

Помимо лекции-концерта в Абхазской госфилармонии 16 декабря, будут еще две встречи: 15 декабря в АГУ и мастер-класс для творческих детей, в 14:30 в пятницу в филармонии.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия прошла пресс-конференция, посвященная предстоящей лекции-концерту российского и шведского скрипача, культуролога, поэта, автора и ведущего музыкальных и искусствоведческих программ, популяризатора классической музыки Михаила Казиника.
Помимо лекции-концерта в Абхазской госфилармонии 16 декабря, будут еще две встречи: 15 декабря в АГУ и мастер-класс для творческих детей, в 14:30 в пятницу в филармонии.
Автомобиль "Мерседес" был обстрелян в районе Гумисты в пригороде Сухума около 17:00 в среду 13 декабря.
Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации провел итоги работы за 2017 год в пресс-центре Sputnik Абхазия.
Ученики Гагрского лицея-интерната участвуют в робототехническом фестивале "РобоФест", который пройдет в Краснодаре с 12 по 13 декабря.
В соответствии с проектом закона о бюджете Абхазии на 2018 год, доходная часть бюджета Республики Абхазия составит порядка девяти с половиной миллиардов рублей.
Хануку – праздник света – иудеи всего мира отмечают с 12 по 20 декабря. В этот день евреи собираются в синагоге и угощают друг друга латкесом (картофельные оладьи) и читают молитву Галель. О том, как иудеи Абхазии отмечают Хануку, читайте в материале корреспондента Sputnik.
У жителей и гостей Абхазии впервые появилась уникальная возможность увидеть в республике работы абхазского князя, первого профессионального художника среди абхазов Александра Чачба-Шервашидзе. Выставка посвящена 150-летию художника.
В четверг на территории Черноморского побережья Абхазии синоптическая обстановка не меняется, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Южная Осетия и Россия утвердили новую инвестиционную программу на 2018-2019 годы в размере 4 миллиардов рублей.
С января по ноябрь этого года Азербайджан посетило на 20% больше иностранных туристов, чем в прошлом. Из 2,5 миллионов 800 тысяч – россияне.
Армения в течение 2-3 лет может стать крупным экспортером электроэнергии: высоковольтные линии в Иран и Грузию будут готовы к 2019 году.
Казахстан ратифицировал договор о Таможенном кодексе ЕАЭС – соответствующий закон подписал президент страны Нурсултан Назарбаев.
В восточной части Бишкека 14 декабря временно прекратится подача питьевой воды: сотрудники ТЭЦ будут демонтировать врезки на водопроводе.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Владимиром Путиным, и анонсировал серьезный диалог.
Депутат Европарламента предложил премьеру Латвии отправить школьную реформу на экспертизу Венецианской комиссии Совета Европы.
Посольство России в Литве заявило, что Вильнюс вопреки договоренностям мешает благоустройству советских захоронений на территории республики.
Молдавский лидер Игорь Додон принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в саммите глав стран СНГ 26 декабря в Москве.
Приговоренный к пяти годам тюрьмы за незаконное пересечение границы Таджикистана француз отказался от экстрадиции на родину.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что граница его страны с Узбекистаном стала территорией дружбы.
В Эстонии выпустили эстонско-латышский алкословарь: он содержит самые необходимые слова и фразы для желающего выпить в Латвии туриста.
Южная Осетия и Россия утвердили новую инвестиционную программу на 2018-2019 годы в размере 4 миллиардов рублей.
С января по ноябрь этого года Азербайджан посетило на 20% больше иностранных туристов, чем в прошлом. Из 2,5 миллионов 800 тысяч – россияне.
Армения в течение 2-3 лет может стать крупным экспортером электроэнергии: высоковольтные линии в Иран и Грузию будут готовы к 2019 году.