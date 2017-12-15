ABHCoin: как попасть в "крипторай"

Абхазия планирует восстановить инфраструктуру страны, в частности, свою энергетику, за счет легализации оборота криптовалют и введения национальной виртуальной валюты Abkhazian Coin (ABHCoin), об этой задаче рассказали в интервью РИА Новости управляющие партнеры консалтинговой фирмы Nova Blockchain Solutions Евгений Галиахметов и Давид Сулейманов.

РИА Новости

Абхазия намерена провести первое ICO (Initial Coin Offering — форма привлечения инвестиций в виде продажи новых криптовалют) в истории страны. Работа над проектом уже идет почти год. Всего планируется привлечь один миллиард долларов для общего инфраструктурного проекта, а также создания виртуальной платформы для будущих мини-ICO.

"В текущей ситуации есть только одно правильное решение — сделать из республики Абхазия "крипторай" — юрисдикцию максимально комфортную для IT-бизнеса, где будут иметься все инструменты для криптобизнеса — от инкорпорации проектов до банковских криптовалютных счетов. Одним словом крипто-ориентированную экономику", — рассказал Галиахметов.

Nova Blockchain Solutions — консалтинговая компания, специализирующаяся на торговых операциях с криптовалютами, на криптофондах и проектах на технологии блокчейн, в том числе, подготовке и выводу проектов на ICO. Она оказывает консультационные услуги властям Абхазии в части реализации проекта "Криптовалютный рай".

Пресс-секретарь Министерства экономики Абхазии Георгий Берзения подтвердил РИА Новости, что Nova Blockchain Solutions является консультантом в части реализации проекта "Криптовалютный рай".

Крипторай Абхазии

По словам Галиахметова, история проекта началась с обращения к компании министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба с предложением участвовать в проекте привлечения финансирования для страны через ICO.

Основные проблемы, упомянутые властями, включали в себя недостаток финансирования во всех отраслях экономики, неразвитую инфраструктуру, ограниченность внешнеэкономической деятельности. Помимо этого требовалось решить вопросы с отсутствием собственной конвертируемой валюты, с нереализованным туристическим потенциалом.

"Мы сразу поняли, что в текущей ситуации есть только одно правильное решение — сделать из республики Абхазия "Крипторай". ICO на данный момент является чуть ли не единственным возможным инструментом финансирования из-за статуса частичной признанности республики. Мы получаем страну, которая не признается крупными финансовыми игроками, однако имеющую потенциал развития криптоэкономики и, по сути, возможность стать столицей криптобизнеса с нулевым налогообложением для участников этого рынка", — добавил он.

Галиахметов отметил высокий экономический потенциал Абхазии.

"Многие инвесторы со всего мира готовы инвестировать в республику. Можно развивать совершенно различные направления бизнеса и на текущий момент экономика страны находится на очень "низкой базе", что говорит о высоком потенциале, учитывая уникальное географическое положение. Можно кратно увеличить показатели экономики, развить различные направления, начиная от туризма и заканчивая агропромышленным комплексом", — рассказал он.

Гидроэнергетический потенциал республики, по мнению аналитиков, высокий, но при этом очень серьезный износ существующих мощностей.

"Там совершенно невероятная история с гидроэнергетикой: более 120 рек, которые опресняют Черное море на 6%. Есть необходимость развивать данное направление, и оно дает инвестору очень привлекательные перспективы в плане майнинга. На первых шагах восстановление текущей энергосистемы позволит получить до 150 мегаватт электроэнергии за счет уменьшения потерь, а это очень серьезные цифры, которые могут использоваться как для самой экономики, так и для направления майнинга", — отметил партнер Nova.

Помимо этого, по его словам, требуется реконструкция порта, строительство терминала в аэропорту, развитие дорожной инфраструктуры. "Там много направлений. Также и отели — 214 километров побережья подразумевают очень высокий потенциал строительства гостиниц, ресторанов. Это все надо развивать", — указал Галиахметов.

У проекта "Криптовалютный рай", по словам Сулейманова, есть две основные идеи. Первое — привлечь финансирование со всего мира, поскольку криптоэнтузиасты (участники данного рынка) не имеют границ, и частичная признанность республики не является препятствием для инвестирования в криптовалюту данного региона.

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"Второе — легализация и создание комфортных условий для всех бизнесов, всех участников рынка блокчейн и криптовалют, начиная от регистрации юрлица, взаимоотношений с финансовыми институтами, банками, биржами, обменниками, и заканчивая созданием кластеров для развития IT-проектов, развитие молодежи в криптоиндустрии, создание налоговых льгот для бизнеса", — отметил он.

В рамках проекта в стране не будут вводиться налоги для майнеров и специалистов в области IT, будет утверждена льготная стоимость электричества для развития бизнеса. "Только так можно привлечь бизнес на территорию — легализовать, дать преференции и инструменты — счета, биржи — и пускай развиваются. Это "крипторай" в максимальном его понимании. Власти получат развитие инфраструктуры, что уже не мало", — заявил Сулейманов.

Галиахметов отметил, что уже есть крупные инвесторы, которые изъявили желание вкладывать или уже инвестировали в этот проект. "С точки зрения международных холдингов, мы сейчас их не называем, поскольку есть политические и экономические нюансы. Но есть компании, которые готовы криптовалюту развивать и использовать", — сообщил он.

Первое ICO страны



Процесс проведения ICO в стране, по сути, уже начался. До конца декабря проходит стадия Private Placement, в ходе которой проводятся переговоры с закрытым кругом инвесторов. Следующая стадия — с конца декабря до конца января — Pre-ICO (предварительное первичное размещение криптовалют), а 1 февраля начнется основное ICO страны, которое продлится до конца 2018 года.

В рамках ICO планируется эмиссия 8,7 миллиарда токенов, без возможности дополнительной эмиссии. Порядка 20% токенов останется у государственного агентства по инвестициям в развитие Абхазии, еще 10% — у консультантов, остальные — достанутся инвесторам. Стоимость одного токена на стадии Pre-ICO будет составлять 0,165836 доллара, на данный момент действует бонус для ранних инвесторов в размере 50%. Минимальной суммы инвестиций нет, а сборы будут проводиться в криптовалюте (ZCash, Monero, Dash, Bitcoin, Ethereum, Litecoin).

"По факту сбора средств формируется ДАО (Децентрализованная автономная организация — ред.), через которую все инвесторы своими вложениями, кошельками и токенами голосуют за тот или иной проект. К примеру, Минэкономразвития выносит проект на голосование. Сообщество, которое приобрело токены в ходе ICO, голосует — вкладываем или не вкладываем в него. В таком проекте отсутствует риск, что средства будут использованы нецелевым способом — они все на криптокошельках и расходы возможны лишь по решению ДАО, совокупности инвесторов, которые поверили и присоединились к этому проекту", — сообщил Галиахметов.

Национальная криптовалюта

Помимо этого, в рамках проекта планируется создать национальную криптовалюту ABHCoin, которая будет существовать вместе с нынешними фиатными денежными средствами. На текущий момент статус криптовалюты и блокчейна в Абхазии такой же как в России — его нет, рассказал Сулейманов.

© Sputnik. Евгений Биятов Майнинг-города можно строить в РФ только после принятия закона о криптовалютах

"Абхазская криптовалюта может появиться до конца года, а ее полномасштабное внедрение планируется начать с весны 2018 года. То есть через несколько лет Абхазия вообще может отказаться от обычных денег, ну или, как минимум, криптовалюта станет полноценной частью финансовой системы страны", — добавил он.

Помимо технологических и организационных вопросов необходимо решить задачу по легализации нового финансового инструмента.

"То, что мы сейчас делаем — один из основных шагов — коллеги совместно с юридическими компаниями и консультантами сейчас разрабатывают пакет документов, готовится указ, который позволит криптовалютам и блокчейну существовать в Абхазии легально. Криптовалюты, эмиссия криптовалют, проведение ICO, существование бирж, банков, обменников — это все станет в ближайшее время легально и, более того, будет иметь льготный налоговый режим", — сообщил Галиахметов.

Специалисты пока не готовы строить долгосрочные "мировые" прогнозы для ABHCoin.

"Мы рассматриваем ABHCoin как возможность привлечения средств для инфраструктурных проектов, а дальше она позволит предпринимателям проводить привлечения финансирования на какие-то свои небольшие или большие проекты, но используя готовую площадку и пакетные решения. Сложно загадывать, что будет происходить с ABHCoin в будущем в мире. Все же это инструмент финансирования и инструмент построения конкретной локальной экономики", — рассказал Галиахметов.