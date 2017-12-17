Тайные знаки культуры Казиника, или как "приручить абхазов"

Анжелика Бения, Sputnik.

Темперамент, позитив, уровень культуры, интеллигентность, начитанность и артистизм – продержать два с половиной часа зал! Это был потрясающий вечер – концерт-лекция о высокой музыке, рассчитанный на самую широкую и неподготовленную публику.

Для неподготовленной публики

Эрудит, философ, музыкант Михаил Казиник, музыкально-литературные лекции которого славятся по всему миру, впервые выступил в Абхазии на сцене Государственной филармонии с лекцией-концертом "Тайные знаки культуры".

© Sputnik. Кирилл Каллиников Казиник о формате своих концертов: идея родилась в детском саду

Это была лекция больше для того, кто никогда не был в консерватории и искренне не понимает тех, кто туда часто ходит, для того, кто считает, что серьезная классическая музыка не для него.

Михаил Казиник признался, что очень переживал, что не сможет в Сухуме так же говорить о поэзии Пушкина, о тайнах Гоголя или Чайковского, как делает это в Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Калифорнии и других городах мира.

"Я давно не видел такого количество красивых, античных женщин, сошедших с полотен великих мастеров, и такого количества мудрецов-мужчин. Я был потрясен, такого чистого, литературного языка, на котором говорили мои собеседники здесь, я мало слышал и в самой России. С 1977 года я люблю эту теплую, сказочную землю, страну античности, вечности, уникальных памятников архитектуры. Но, когда через много лет, не как турист, я приезжаю в Абхазию после тяжелых, напряженных, драматических событий, в страну, которая пережила очень много катаклизмов, у которой сложный статус, я начинаю особенно волноваться", – сказал Казиник.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пианист Вячеслав Зубков на концерте-лекции Михаила Казиника

Планета на 96% состоит из муравьев и котов

Музыкальная часть программы вечера состояла из сочинений Баха, Моцарта, Листа, Бетховена, Чайковского, Шопена и других выдающихся композиторов. Вместе с музыкальным мэтром современности на сцене выступал пианист из Польши Вячеслав Зубков. Но перед музыкальной частью концерта Казиник делился с залом интересными наблюдениями.

© Sputnik. / Зафас Гамгия / Амра Амичба Волнуюсь и жду встречи: Михаил Казиник рассказал об отношении к Абхазии

Он рассказал о своем любимом муравейнике на старой даче, в котором не нашел пьяного или безработного муравья, который живет на пособии у матки. Муравьям, у которых есть все, муравьям, которые построили коммунизм без Маркса, войн и перманентной революции, о которой говорил Лев Троцкий, он решил подарить музыку Баха. Скрипач сыграл маленьким труженикам "Сонаты и Партиты" – шесть сочинений для скрипки соло.

Музыка про Рождество, про преображение, Марию Магдалену, историю цивилизаций и религий не тронула муравьев, "ни один не двинул антенной". Музыкант подумал, что у муравьев проблемы с барочной музыкой и сыграл им Брамса. Но история повторилась. Потом Казиник привел еще один пример с котом своего друга-музыканта. Так же, как и муравьев, у которых нет "антенн", чтобы воспринимать Баха и Брамса, так и у котов нет никаких данных для восприятия музыки Бетховена, – сказал музыкант.

Он добавил, что с ужасной отчетливостью понял, что планета на 96% состоит из муравьев и котов.

"Они совершенно равнодушны к картинам импрессионистов, к симфониям и сонатам, к величайшим творениям гениев. Они даже не понимают, чего лишены", – добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Концерт-лекция Михаила Казиника

Казиник также добавил, что приедет в Абхазию еще раз, если почувствует, что "приручил".

"Я выступил один раз на чужой сцене, потом вступает в силу действие закона Экзюпери, который сказал: "Мы в ответе за тех, кого приручили". Если я почувствую, что я вас "приручил" и несу за вас ответственность, то я найду возможность к вам вернуться. Я хочу отдачи. Я потратил сегодня много энергии и хочу видеть и чувствовать, что что-то после меня изменилось. Я не могу просто приезжать как музыкант, который приехал, получил деньги и уехал. Для меня очень важно, что после меня осталось", – признался Михаил Казиник.

© Sputnik / Томас Тхайцук Необычный и неожиданный: маэстро Казиник раскроет тайны музыки в Сухуме

Музыкант проводит просветительскую работу, направленную на нравственное оздоровление через силу слова, музыки и философии, заметил Заслуженный артист Абхазии, художественный руководитель и дирижер Давид Терзян.

"Я думаю, этот комок сумасшедшей энергии дотронулся до всех сердец, не только музыкантов. Настолько все доступно было рассказано. Я в восторге. Редко хожу на концерты, но слежу за творчеством Казиника. Чаще бы нам такие подарки. Это необходимо. Большинство людей, как правильно заметил Казиник, как коты и муравьи, не чувствуют музыку, им не важен ни Бах, ни Бетховен. Если он смог достучаться до 5% зала, мы счастливые. Надеюсь на еще одну встречу", – сказал Давид Терзян.

Дирижер сообщил, что Казиник пригласил юных абхазских вокалистов и инструменталистов в Латвию на конкурс, в котором Казиник председатель жюри.

© Sputnik / Томас Тхайцук Концерт-лекция Михаила Казиника

"Апостол культуры"

До концерта в филармонии с юными музыкантами, студентами и преподавателями образовательных учреждений Абхазии Михаил Казиник провел творческую встречу, на которой рассказывал о месте культуры в жизни людей и о правильном воспитании талантливой молодежи.

Юная скрипачка Мария Эмилия Терзян-Хагба пришла на встречу к музыканту во второй раз.

"Меня восхищают люди, с любовью и страстью занимающиеся своим делом, способные дать столько силы, энергии другим. Он мой кумир. У него такое теплое сердце. С ним приятно общаться. Его не устаешь слушать", – сказала Мария Эмилия.

Художественный руководитель Абхазской филармонии Эсма Джениа призналась, что не ожидала, что организовать встречу Михаила Казиника с абхазской аудиторией получится так скоро.

"Когда мы обсуждали его приезд в Абхазию, мы не думали, что это случится так скоро. Поскольку у него очень плотный график, мы обсуждали не 2017 год, надеялись хотя бы на 2018. К счастью, в Абхазии оказалось определенное количество последователей и приверженцев учения Михаила Казиника, поскольку у него есть определенная точка зрения на мироустройство и на то, какое место в нем занимает человек. Усилия нескольких искренних людей дали этот положительный результат", – сказала Эсма Джениа.

На Западе Михаила Казиника называют "апостолом культуры". Казиник с 1991 года живет в Швеции. Он преподаватель Драматического института Стокгольма и Высшей школы бизнеса Скандинавии, музыкальный эксперт Нобелевского концерта, автор книги "Тайны гениев, или Книга для людей с еще не потерянной генетической памятью", ведущий музыкальных передач на радио SBS в Австралии. Автор 60 фильмов о мировой музыкальной культуре: цикл музыкально-публицистических программ, транслируемых в Швеции, в России, в Америке, Израиле, странах Азии и Африки, циклов авторских радиопрограмм.