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Баха не поймут ни муравьи, ни коты: Казиник провел в Сухуме лекцию о высокой музыке

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© Sputnik. / Константин Грецов / Анжелика Бения

Лекцию-концерт "Тайные знаки культуры" провели скрипач, лектор-музыковед Михаил Казиник и пианист Вячеслав Зубков в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.

Эрудит, философ, музыкант Михаил Казиник, музыкально-литературные лекции которого славятся по всему миру, впервые выступил в Абхазии на сцене государственной филармонии с лекцией-концертом "Тайные знаки культуры".

Это была лекция больше для того, кто никогда не был в консерватории, и искренне не понимает тех, кто туда часто ходит, для того, кто считает, что серьезная классическая музыка не для него.

"Когда, спустя долгие годы, не как турист я приезжаю в Абхазию после тяжелых, напряженных, драматических событий, в страну, которая пережила очень много катаклизмов, у которой сложный статус, я начинаю особенно волноваться", – признался Казиник.

Музыкальная часть программы вечера состояла из композиций Баха, Моцарта, Листа, Бетховена, Чайковского, Шопена и других выдающихся композиторов. Вместе с музыкальным мэтром современности на сцене выступал пианист из Польши Вячеслав Зубков. Но перед музыкальной частью концерта Казиник делился с залом интересными наблюдениями.

Подробнее об этом читайте здесь >>




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