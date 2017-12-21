16:12 23 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Продажа елок

Синтетика или натуральное: трудности выбора новогоднего дерева

© Sputnik Сария Кварацхелия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Абхазия готовится к Новому году (19)
58130

Несмотря на все рациональные и нерациональные стороны вопроса, переубедить ярых сторонников искусственной или живой елки практически невозможно. И потому Sputnik рассмотрел все преимущества и недостатки в одном материале.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Чем ближе 31 декабря, тем больше люди начинает думать о приобретении елки. 2018 – год Собаки. Как рассказывают дизайнеры, собака любит все пышное и яркое, и потому новогоднее дерево тоже должно быть пышным.

Возникает и "новогодняя" дилемма: Какую елку брать? Живую или искусственную?

Продажа елок
© Sputnik Томас Тхайцук
Продажа елок

Синтетическая – практичнее. Не будет опавшей хвои на полу – экономит время на уборку, она долговечная – сбережет деньги, купил один раз и снял с себя заботу на несколько лет вперед. И для природы тоже плюс – не надо вырубать ради одного праздника растения.

В Абхазии, как и в прошлом году, Кабинет Министров запретил заготовку елок и пихт.

В Абхазии предприниматели предлагают большой выбор елок: начиная от живых – маленьких, средних, больших – и заканчивая искусственными. Все дело в деньгах, с которыми вы готовы расстаться.

Продажа елок
© Sputnik Сария Кварацхелия
Продажа елок

Цены на искусственные елки варьируются от 2500 до 20000 рублей. Все зависит от пышности и высоты елки.

Из искусственных в этом году в моде елки с лампочками и шишками. Такие стоят от 15000 до 20000 рублей.

Но, несмотря на все плюсы, у искусственной елки есть и значительные минусы: дороговизна и сомнительный химический состав материала, из которого она сделана.

Разумеется, адепты натуральной ели приведут главный аргумент – она живая и пахнет. А запах хвои в сочетании с ароматом мандаринов – это же целая атмосфера праздника. Как же можно отказать себе в таком удовольствии?

Живая ель, утверждают некоторые издания, выделяет эфирные масла, которые обладают бактерицидным действием, а некоторые виды, например, сосны, даже способны убивать туберкулезную палочку. Запах хвои успокаивает нервную систему, снимает напряжение.

Продажа елок
© Sputnik Сария Кварацхелия
Продажа елок

В продаже уже появились натуральные деревья. Импортные. Как упомянули выше, в Абхазии рубить елки нельзя.

Рынок предлагает пышных "иностранок" из Дании, как правило, это пихты. Но, как известно, все импортное – дорогое. Цены от 5000 до 10000 рублей. Все зависит от параметров заезжей "красавицы". Но продавцы уверяют, что высокую цену оправдывает и качество: иголки не опадают в течение двух месяцев даже при комнатной температуре, елка не меняет цвет, и если даже повесить большие игрушки, то ветки не будут сгибаться от тяжести.

Темы:
Абхазия готовится к Новому году (19)



Главные темы

  • Гончар - Сергей Корявов
    Слепить судьбу: история гончара из Абхазии

    О том, как смастерить изделия из керамики, где найти и как смешать подходящую глину, о тонкостях гончарного мастерства, рассказал корреспонденту Sputnik мастер Олег Корявов.

    35
  • Архивное фото
    Новый год и дети: укрепляем веру в Деда Мороза

    О том, как важно сохранить в детях веру в чудо, и как создать праздничное настроение для всей семьи, приобщив к этому детей, чтобы Новый год остался в памяти самым теплым воспоминанием, рассуждает колумнист Sputnik Эсма Голандзия.

    165
  • МВД
    Казбек Кишмахов и Леван Куарцхиа назначены заместителями министра МВД

    Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба провел расширенное совещание с личным составом центрального аппарата ведомства, начальниками городских управлений и районных отделов внутренних дел, начальниками штабов и дежурных частей, руководителями подведомственных подразделений, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

    10

Орбита Sputnik

  • Дети лепят снеговик, архивное фото
    Снег по соседству

    Снег для лыжного клуба в Астане закупают в соседних регионах - в республиканской Федерации лыжных гонок пояснили, что собственного не хватает.

  • Сотрудники милиции. Архивное фото
    Отказов не принимаем!

    В Бишкеке сотрудники районного УВД отказались возбуждать более 500 уголовных дел – Генеральная прокуратура начала проверку.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Латвийский бронетранспортер CVRT
    Теперь – самозащита

    В Латвии задумались, не заставят ли США Латвию, принимая новую стратегию нацбезопасности, "защищаться от России" на собственные деньги.

  • Аудронис Навицкас, архивное фото
    Безосновательное увольнение

    Вильнюсский суд постановил, что бывший командующий ВВС Литвы был безосновательно уволен за решение ремонтировать вертолеты в России.

  • Курс валют
    Обмен по-новому

    Гражданам Молдовы придется следовать новым правилам в случае обмена долларов и евро в валютных кассах страны: что решил парламент.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Свадьба пела и плясала: браки года
Дружно и сообща: дети Киараз готовятся к Арт-маркету
Дружно и сообща: дети "Киараз" готовятся к "Арт-маркету"
Православный календарь на 2018 год
Православный календарь 2018 года

Соцсети

Sputnikabkhazia