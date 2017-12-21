Синтетика или натуральное: трудности выбора новогоднего дерева

Несмотря на все рациональные и нерациональные стороны вопроса, переубедить ярых сторонников искусственной или живой елки практически невозможно. И потому Sputnik рассмотрел все преимущества и недостатки в одном материале.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Чем ближе 31 декабря, тем больше люди начинает думать о приобретении елки. 2018 – год Собаки. Как рассказывают дизайнеры, собака любит все пышное и яркое, и потому новогоднее дерево тоже должно быть пышным.

Возникает и "новогодняя" дилемма: Какую елку брать? Живую или искусственную?

© Sputnik Томас Тхайцук Продажа елок

Синтетическая – практичнее. Не будет опавшей хвои на полу – экономит время на уборку, она долговечная – сбережет деньги, купил один раз и снял с себя заботу на несколько лет вперед. И для природы тоже плюс – не надо вырубать ради одного праздника растения.

В Абхазии, как и в прошлом году, Кабинет Министров запретил заготовку елок и пихт.

В Абхазии предприниматели предлагают большой выбор елок: начиная от живых – маленьких, средних, больших – и заканчивая искусственными. Все дело в деньгах, с которыми вы готовы расстаться.

© Sputnik Сария Кварацхелия Продажа елок

Цены на искусственные елки варьируются от 2500 до 20000 рублей. Все зависит от пышности и высоты елки.

Из искусственных в этом году в моде елки с лампочками и шишками. Такие стоят от 15000 до 20000 рублей.

Но, несмотря на все плюсы, у искусственной елки есть и значительные минусы: дороговизна и сомнительный химический состав материала, из которого она сделана.

Разумеется, адепты натуральной ели приведут главный аргумент – она живая и пахнет. А запах хвои в сочетании с ароматом мандаринов – это же целая атмосфера праздника. Как же можно отказать себе в таком удовольствии?

Живая ель, утверждают некоторые издания, выделяет эфирные масла, которые обладают бактерицидным действием, а некоторые виды, например, сосны, даже способны убивать туберкулезную палочку. Запах хвои успокаивает нервную систему, снимает напряжение.

© Sputnik Сария Кварацхелия Продажа елок

В продаже уже появились натуральные деревья. Импортные. Как упомянули выше, в Абхазии рубить елки нельзя.

Рынок предлагает пышных "иностранок" из Дании, как правило, это пихты. Но, как известно, все импортное – дорогое. Цены от 5000 до 10000 рублей. Все зависит от параметров заезжей "красавицы". Но продавцы уверяют, что высокую цену оправдывает и качество: иголки не опадают в течение двух месяцев даже при комнатной температуре, елка не меняет цвет, и если даже повесить большие игрушки, то ветки не будут сгибаться от тяжести.