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Новогодние гулянья у главной елки страны

Праздник к нам приходит: новогодняя афиша Абхазии

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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О том, как Абхазия будет праздновать Новый год, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Новый год – праздник, которого ждут и взрослые, и дети. А для праздничной атмосферы во всех городах и районах республики наряжают елки и проводят новогодние утренники, концерты и спектакли.

Елка в галерее Лафайет
© REUTERS/ Gonzalo Fuentes
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В столице концерты начинаются уже со второй декады декабря. Праздничный старт в этом году даст Абхазская Государственная филармония имени Раждена Гумба, которая 22 декабря в 18.00 проведет концерт с участием абхазской эстрады, в этот же день на площади Свободы Управление культуры столицы представит Новогодний интерактив со сказочными персонажами.

26 и 27 декабря в 18 часов на площади Свободы студия "Арлекино" покажет музыкальный спектакль "В гостях у Белоснежки". Здесь же 28 декабря в 17.30 предстоит карнавал ростовых кукол.

Комитет по вопросам молодежи и спорта 30 декабря в 16 часов на площади Свободы организовывает Светодиодное лазерное шоу "Дед Мороз – наш супер-герой!".

В новогоднюю ночь с 01.00 на площади Свободы у главной елки праздничное мероприятие с участием абхазской эстрады и хореографических коллективов.

В столице в преддверии Нового года и Рождества в репертуаре театров Абхазии появятся детские праздничные спектакли. Так Русский театр драмы имени Фазиля Искандера порадует юного зрителя новогодним представлением "Снежная принцесса", премьера которого состоится 27 декабря в 11.00 и 13:00.

Абхазский драматический театра имени Самсона Чанба 25 декабря в 11.00 и 13.00 подарит детям Абхазии праздничные эмоции постановкой "Как Ежик Новый год встречал".

Администрация г. Гагра.
© Фото: Саида Жиба
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В районах Абхазии, как и каждый год, также планируют провести концерты, спектакли и новогодние утренники.

В Гагрском районе в этом году администрация города собирается "запустить" сразу пятерых Дедов Морозов, которые будут поздравлять горожан с праздником.

31 декабря в 20.00 пройдет общегородской концерт "Новогодняя елка". Со 2 по 15 января в Доме культуры будут проходить концерты учеников школ Гагрского района.

В Гудаутском районе праздничный концерт проведут в Доме культуры 29 декабря, в 15.00. Дискотека и фейерверки планируются в городском парке 31 декабря после полуночи.

В Ткуарчале во Дворце культуры 29 декабря проведут сразу два мероприятия – в 11.00 – Новогодний детский утренник для детей и в 18.00 – Карнавал для взрослых. 30 декабря в 18.00 во Дворце культуры также будет лазерное шоу. А после полуночи 31 декабря – Общегородская дискотека, которая завершится фейерверком.

В Очамчыре праздничный концерт проведут 29 декабря в 13.00 во Дворце культуры.

В Гале на главной площади города проведут Новогодний концерт 29 декабря в 20.00.




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