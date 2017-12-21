Хаджимба о бюджете 2018 года: собственные возможности растут

Большая пресс-конференция президента Абхазии Рауля Хаджимба по итогам 2017 года проходит в Сухуме 21 декабря.

СУХУМ, 21 дек — Sputnik, Бадрак Авидзба. Пополнение госбюджета за счет собственных средств растет, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба, говоря о финплане на 2018 год на большой пресс-конференции главы государства в четверг 21 декабря.

"Если посмотреть на ситуацию в последние годы, нельзя не заметить, что общая цифра уменьшилась, если когда-то было 11-13 миллиардов, но при тех цифрах, которые были в прошлые годы, то сумма вливания из России была гораздо больше, чем наши собственные возможности", — сказал президент.

Хаджимба отметил, что общая сумма российской помощи составляет около пяти миллиардов, что меньше показателей прошлых лет.

"Сегодня идет интенсивное развитие сельского хозяйства, есть положительные шаги в туристической сфере", — считает глава государства.

В ноябре 2014 году в преддверии Нового года и 100 дней нахождения на своем посту президент Рауль Хаджимба провел первую большую пресс-конференцию. В начале 2016 года прошла встреча президента Рауля Хаджимба с руководителями СМИ Абхазии, которая стала своего рода подведением итогов 2015 года. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 27 декабря 2016 года провел вторую большую пресс-конференцию.