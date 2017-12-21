Хаджимба о втором президентском сроке: время покажет

Большая пресс-конференция президента Абхазии Рауля Хаджимба по итогам 2017 года проходит в Сухуме 21 декабря.

СУХУМ, 21 дек — Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба не исключил своего участия в президентских выборах 2019 года. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции в четверг 21 декабря.

"Что касается перспективы второго срока, то сидеть в этом кресле — не самое большое удовольствие, это тяжелый труд. Поэтому поживем, увидим", — добавил он.

Он подчеркнул, что за время, оставшееся до президентских выборов, возможно, появятся кандидаты, которые смогут возглавить страну.

В ноябре 2014 году в преддверии Нового года и 100 дней нахождения на своем посту президент Рауль Хаджимба провел первую большую пресс-конференцию. В начале 2016 года прошла встреча президента Рауля Хаджимба с руководителями СМИ Абхазии, которая стала своего рода подведением итогов 2015 года. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 27 декабря 2016 года провел вторую большую пресс-конференцию.