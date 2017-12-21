Предотвратили наступление противника: военные ЮВО в Абхазии на учениях

Всего в боевой подготовке на полигонах Нагвалоу и Гудаута в условиях прибрежной местности приняли участие до 500 военнослужащих базы, а также задействовано свыше 50 единиц бронемашин.

СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Мотострелковые подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках боевых стрельб предотвратили наступление превосходящих по численности сил условного противника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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"При выполнении стрельб мишени, имитирующие танки, легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу противника, поражались из различного штатного вооружения, в том числе орудий современных бронетранспортеров, ручных противотанковых гранатометов, минометов и стрелкового оружия", — говорится в сообщении.

В ходе учебного мероприятия военнослужащие получили навыки по тактике действия отделения в обороне и на марше, а также при ведении инженерной разведки местности, путей и маршрутов выдвижения. Учебные действия проходили с использованием подручных средств маскировки и постановки дымовых завес.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, боевым стрельбам предшествовало двухнедельное слаживание тактических действий отделений, расчетов и экипажей боевых машин военной базы.

"Основной целью этапа боевой подготовки является совершенствование практических навыков сержантов в управлении подчиненными в боевых условиях при непрерывном ведении разведки, своевременном обнаружении и оценке целей", — передает пресс-служба.

Всего в боевой подготовке на полигонах Нагвалоу и Гудаута в условиях прибрежной местности приняли участие до 500 военнослужащих базы, а также задействовано свыше 50 единиц бронемашин.

Следующим этапом подготовки военнослужащих ротных тактических групп российского соединения станет боевое слаживание взводов.