Рауль Хаджимба о криптовалюте: тема действительно интересная

СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Рауль Хаджимба на итоговой пресс-конференции в четверг 21 декабря назвал интересной тему создания национальной криптовалюты.

"Встречаясь с руководителями различных звеньев Российской Федерации, говорил и о криптовалюте, о технологиях блокчейна. Это более интересная, более объемная тема, но она достаточно сложна, и говорить о том, чтобы заниматься майнингом на нашей территории, пока не приходится. Хотя я слышу о некоторых шагах, которые имеют место. Мы проговариваем эти вопросы с российской стороной", — добавил глава государства.

Абхазия ничего от этого не теряет, уверен Рауль Хаджимба.

"Те, кто занимается этим, достаточно аккуратно сопоставляют свои возможности с имеющимися у них финансами. Это связано и с технологиями, которые необходимы в таких случаях, поэтому мы только пытаемся выстроить отношения с теми, кто готов в этом направлении работать с нами", — сказал Хаджимба.

Президент также заметил, что необходима соответствующая правовая база.

"Просто так "вбухнуть" в нашу жизнь эту ситуацию было бы не верно. Поэтому эта тема достаточно интересная, сложная, но от сложности мы не будем уходить, будем изучать, готовить материалы, и насколько это будет возможно, продолжим работу для того, чтобы использовать и ее и для поддержки бюджета", — заявил он.

В ноябре 2014 года в преддверии Нового года и 100 дней нахождения на своем посту президент Рауль Хаджимба провел первую большую пресс-конференцию. В начале 2016 года прошла встреча президента Рауля Хаджимба с руководителями СМИ Абхазии, которая стала своего рода подведением итогов 2015 года. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 27 декабря 2016 года провел вторую большую пресс-конференцию.