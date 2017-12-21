16:14 23 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Паспорта нового образца.

Президент: новые абхазские паспорта уже получили около 50 тыс человек

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Итоговая пресс-конференция президента Абхазии (10)
106522

Большая пресс-конференция президента Абхазии Рауля Хаджимба для средств массовой информации прошла в Сухуме 21 декабря.

СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Новые абхазские паспорта уже получили около 50 тысяч человек, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на итоговой пресс-конференции в четверг 21 декабря.

Паспорта нового образца.
© Sputnik Томас Тхайцук
Новый абхазский: как я получил паспорт

"Процесс идет очень неплохо, я надеюсь на то, что все необходимые условия, которые должны быть еще созданы для работников паспортных служб, решат эту задачу к 2019 году. Я не сомневаюсь, что выборы пройдут с новыми паспортами, может быть, какие-то единицы останутся", — добавил президент.

Что касается выдачи вида на жительство, то работа продолжается, сказал Рауль Хаджимба.

"И пусть никто не выдумывает, что вид на жительство не выдается, якобы он застопорился. Мы решаем большие задачи по этому документу", — заявил глава государства.

Также президент уточнил, что возможность перехода границы людьми с видом на жительство проговаривается с российской стороной, и выразил уверенность, что эта тема будет закрыта.

В ноябре 2014 года в преддверии Нового года и 100 дней нахождения на своем посту президент Рауль Хаджимба провел первую большую пресс-конференцию. В начале 2016 года прошла встреча президента Рауля Хаджимба с руководителями СМИ Абхазии, которая стала своего рода подведением итогов 2015 года. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 27 декабря 2016 года провел вторую большую пресс-конференцию.

Темы:
Итоговая пресс-конференция президента Абхазии (10)



Главные темы

  • Гончар - Сергей Корявов
    Слепить судьбу: история гончара из Абхазии

    О том, как смастерить изделия из керамики, где найти и как смешать подходящую глину, о тонкостях гончарного мастерства, рассказал корреспонденту Sputnik мастер Олег Корявов.

    35
  • Архивное фото
    Новый год и дети: укрепляем веру в Деда Мороза

    О том, как важно сохранить в детях веру в чудо, и как создать праздничное настроение для всей семьи, приобщив к этому детей, чтобы Новый год остался в памяти самым теплым воспоминанием, рассуждает колумнист Sputnik Эсма Голандзия.

    167
  • МВД
    Казбек Кишмахов и Леван Куарцхиа назначены заместителями министра МВД

    Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба провел расширенное совещание с личным составом центрального аппарата ведомства, начальниками городских управлений и районных отделов внутренних дел, начальниками штабов и дежурных частей, руководителями подведомственных подразделений, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

    11

Орбита Sputnik

  • Дети лепят снеговик, архивное фото
    Снег по соседству

    Снег для лыжного клуба в Астане закупают в соседних регионах - в республиканской Федерации лыжных гонок пояснили, что собственного не хватает.

  • Сотрудники милиции. Архивное фото
    Отказов не принимаем!

    В Бишкеке сотрудники районного УВД отказались возбуждать более 500 уголовных дел – Генеральная прокуратура начала проверку.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Латвийский бронетранспортер CVRT
    Теперь – самозащита

    В Латвии задумались, не заставят ли США Латвию, принимая новую стратегию нацбезопасности, "защищаться от России" на собственные деньги.

  • Аудронис Навицкас, архивное фото
    Безосновательное увольнение

    Вильнюсский суд постановил, что бывший командующий ВВС Литвы был безосновательно уволен за решение ремонтировать вертолеты в России.

  • Курс валют
    Обмен по-новому

    Гражданам Молдовы придется следовать новым правилам в случае обмена долларов и евро в валютных кассах страны: что решил парламент.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Свадьба пела и плясала: браки года
Дружно и сообща: дети Киараз готовятся к Арт-маркету
Дружно и сообща: дети "Киараз" готовятся к "Арт-маркету"
Православный календарь на 2018 год
Православный календарь 2018 года

Соцсети

Sputnikabkhazia