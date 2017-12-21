Президент: новые абхазские паспорта уже получили около 50 тыс человек

СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Новые абхазские паспорта уже получили около 50 тысяч человек, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на итоговой пресс-конференции в четверг 21 декабря.

© Sputnik Томас Тхайцук Новый абхазский: как я получил паспорт

"Процесс идет очень неплохо, я надеюсь на то, что все необходимые условия, которые должны быть еще созданы для работников паспортных служб, решат эту задачу к 2019 году. Я не сомневаюсь, что выборы пройдут с новыми паспортами, может быть, какие-то единицы останутся", — добавил президент.

Что касается выдачи вида на жительство, то работа продолжается, сказал Рауль Хаджимба.

"И пусть никто не выдумывает, что вид на жительство не выдается, якобы он застопорился. Мы решаем большие задачи по этому документу", — заявил глава государства.

Также президент уточнил, что возможность перехода границы людьми с видом на жительство проговаривается с российской стороной, и выразил уверенность, что эта тема будет закрыта.

В ноябре 2014 года в преддверии Нового года и 100 дней нахождения на своем посту президент Рауль Хаджимба провел первую большую пресс-конференцию. В начале 2016 года прошла встреча президента Рауля Хаджимба с руководителями СМИ Абхазии, которая стала своего рода подведением итогов 2015 года. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 27 декабря 2016 года провел вторую большую пресс-конференцию.