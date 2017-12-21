21 декабря 1992 года: в столице ни света, ни отопления, ни воды

Оставшаяся одна в Сухуме с грузинскими оккупантами пенсионерка Людмила Тарнава описывала свой тяжелый быт в дневнике.

"Все же я простыла, возвращаясь с похорон, когда шла под дождем без зонта. Сегодня промозглая погода. За окном идет мокрый снег. В квартире сырость, как будто в могильном склепе. В своей банке же вскипятила себе какао. Дрова на исходе. А мне очень нужно горячее питье. Принимаю все меры, чтобы не свалиться. Что тогда будет со мной? Есть калина в сахаре, малина, мед, лимон, козий жир, сухое молоко. Но вот ноги попарить – проблема. Не очень-то нагреешь горячей воды без хороших дров. Что с нами дальше будет? Зима в разгаре. Ни света, ни газа, ни отопления, ни воды, ни дров. А сегодня, говорят, для населения и хлеба не было, я не выходила никуда – нельзя, совсем свалюсь. Когда же закончится эта война?" — вопрошает пенсионерка.

Sputnik Абхазия рассказывает об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.