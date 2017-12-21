Абхазия будет завлекать зимних туристов застольем и хели-ски

В 2017 году на новогодние праздники с 1 по 9 января 2017 года на отдыхе в Абхазии побывали более 10 тысяч человек, что туристам готова предложить республика зимой 2018 года рассказал Sputnik замминистра по курортам и туризму Астамур Ахба.

СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Амра Амичба. Хели-ски (экстремальный вид горнолыжного спорта – ред.) и гастрономические туры — основные новогодние турпредложения в Абхазии, сказал в интервью радио Sputnik заместитель министра по курортам и туризму Астамур Ахба.

"У нас есть хели-ски, как и в других горных странах. Оказывают услуги специалисты, профессионалы, которые приехали из России, которые имеют опыт и в европейских странах. Определены зоны, где эти услуги будут оказываться", — сообщил Ахба.

Традиционные абхазские застолья в селах также востребованы туристами в новогодние праздники, по словам замминистра, предприниматели уже подготовили свои объекты к зимним условиям.

В зимнее время, отметил Ахба, загружаются те отели, у которых развита инфраструктура, есть концертные площадки и спа-услуги.

"Такие гостиницы появились уже и в Сухуме, раньше были в направлении Гагры, Пицунда, — уточнил он. — В основном это шоу-программы, приглашают известных артистов".

По оценкам министерства, в новогодние праздники туристы прибывают в Абхазию максимум на десять дней.

"Сейчас, чтобы говорить о том, что мы какой-то фестиваль проведем, чтобы увеличить их пребывание, мы не можем. Но намерение такое есть, не в ближайшее время. Как предполагаем назвать, не озвучу пока", — сказал он.

Говоря о доходности зимнего туризма, Ахба заметил, что все дело в имидже страны, нежели в зарабатываемых в это время года деньгах.

"Главное, удовлетворить туристов, которые приезжают в Абхазию. Говорить о доходной части сложно. Потому что загруженность туробъектов в это время небольшая, эксплуатируемых всего несколько десятков. Только свыше двух тысяч койко-мест будет эксплуатироваться в зимнее время", — отметил замминистра.

На новогодние праздничные дни выпадают и православные праздники, поэтому есть поток паломников в Восточную Абхазию, где много древнехристианских памятников, пояснил Астамур Ахба.

"Паломнические туры предлагаются в этом направлении, — сказал он. — Если природно-климатические условия будут позволять, также предлагаем туристам направление озеро Рица, достопримечательности города Сухум. В прошлом году в такое время мы с вами попасть на озеро Рица не могли, покров снега не позволял. Участки дороги некоторые были закрыты, небезопасно было перемещаться по национальному парку. В этом году, если природно-климатические условия позволяют, в основном направление от Бзыпского ущелья. Если говорить о Восточной Абхазии, то это нижняя зона Кодорского и Цебельдинского ущелья, туристы могут посетить эти места и природные памятники".

Ахба признал, что в горах или в других зонах туристских баз пока нет, которые в зимнее время могли бы принимать туристов.

"В основном это однодневные экскурсионные маршруты, — объяснил замминистра. — Туристические услуги сероводородных источников в направлении Очамчыры, где более трех площадок".

По словам замминистра, сероводородные источники в Гудаутском районе в село Приморское тоже восстановлены и готовы принимать отдыхающих.