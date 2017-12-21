Год за сто минут: президент Абхазии ответил на главные вопросы

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента Абхазии Рауля Хаджимба состоялась в четверг 21 декабря. За более чем полуторачасовой марафон глава государства ответил на 35 вопросов, которые интересовали журналистов.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Вопросы к главе государства были самые разные, от национальной криптовалюты, бюджета на будущий год и до укрепления правоохранительной системы в республике.

О втором президентском сроке

Среди множества других вопросов, адресованных президенту Абхазии, один из самых интересных был задан в числе первых, не собирается ли он выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах, которые состоятся в 2019 году.

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Рауль Хаджимба не стал отвечать ни да, ни нет, позволив сохраниться этой интриге еще какое-то время, как сказал сам президент, до выборов остается достаточно много времени.

"Что касается перспективы второго срока, есть еще два года практически. Время покажет, кто куда пойдет. Вы знаете, сидеть в этом кресле не самое большое удовольствие – это тяжелый труд, это достаточно тяжело сказывающаяся на человеке профессия, поэтому поживем — увидим. За два года до президентских выборов наберется значительное количество кандидатов, которые могут оказаться для народа, может быть, и лучше", — отметил Рауль Хаджимба.

Об экономических событиях 2017 года

Не обошел вниманием глава государства и экономические события 2017 года, отметив при этом, что каких-то глобальных изменений за уходящий год в Абхазии не было.

"Я думаю, что если бы экономические события были глобальными, какими некоторые хотят представить, наверное, мы с вами бы на себе почувствовали все эти изменения", — сказал президент.

Но при этом Хаджимба считает неправильным говорить о том, что положительных сдвигов в области экономики в Абхазии не существует.

"Есть соответствующие работы, которые проводились по линии Инвестиционного агентства. Это значительные суммы, которые поступили в Абхазию, из 1 миллиарда 200 миллионов миллиард уже в обороте. Часть объектов уже запущены, они уже работают на то, чтобы получать соответствующий дивиденд", — рассказал он.

Говоря о бюджете страны на 2018 год, Рауль Хаджимба отметил, что из года в год доля собственных финансовых возможностей растет.

О детской киностудии

Президент считает, что сохранение и развитие абхазского языка — одна из главнейших задач государства.

"Все имеющиеся возможности у государства должны быть доступны для младшего поколения. Будут создаваться мультфильмы на абхазском языке, также будут переведены какие-то сюжеты, которые необходимы для образовательного уровня", — подчеркнул Рауль Хаджимба.

Сегодня вопрос стоит о создании детской киностудии, заявил Рауль Хаджимба.

"Мы изыскиваем возможности, на Абхазском телевидении должна быть создана структура, и я надеюсь, что эффективность этой работы будет очевидна", — сказал руководитель страны.

О патриотическом воспитании детей

Глава республики коснулся и вопроса о патриотическом воспитании в Абхазии, заметив, что эту работу нужно усиливать.

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"Я думаю, что можно было добраться до места Латской трагедии и увидеть своими глазами все, что связано с этой величайшей трагедией нашего народа. Что нам мешает проводить патриотическую работу в аудиториях, в классах, к сожалению, ее очень мало. Разве у нас мало героев, простых ребят, семей, которые отдали своих сыновей и дочерей. С ними нужно чаще встречаться и говорить", — уверен он.

Младшее поколение должно расти на примерах тех, кто заслужил уважение своей жизнью и поступками, считает Рауль Хаджимба.

О границе с Грузией

Президент Абхазии Рауль Хаджимба на итоговой пресс-конференции за 2017 год также заявил, что прохождение товаров на границе с Грузией необходимо взять под контроль. О необходимости создания таможенного пункта для оформления товаров, завозимых из Грузии, говорил на недавней пресс-конференции председатель Государственного таможенного комитета Абхазии Беслан Цвинария.

© Sputnik Роберт Джопуа ГТК Абхазии: на границе с Грузией должна работать таможенная служба

Глава государства напомнил, что таможенный пункт работал сразу после войны, и были даже таможенные платежи, однако позже пункт закрылся.

"Никто не говорит о том, что мы собираемся устанавливать экономические отношения с Грузией на уровне государств, но экономические отношения установили совершенно другие люди, которые работают на этой границе", — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что ни для кого не секрет, что товары через границу с Грузией поступают в Абхазию. Этот поток необходимо взять под контроль, уверен Хаджимба.

О криптовалюте

На итоговой пресс-конференции Рауль Хаджимба прокомментировал недавнее заявление Министерства экономики о желании создать национальную криптовалюту. Он заметил, что Абхазии эта тема интересна, и она обсуждалась на различных встречах в РФ. При этом президент отметил, что в условиях Абхазии заниматься майнингом пока не приходится.

"Это более интересная, более объемная тема, но она достаточно сложна, и говорить о том, чтобы заниматься майнингом на нашей территории, пока не приходится. Хотя я слышу о некоторых шагах, которые имеют место. Мы проговариваем эти вопросы с российской стороной", — добавил глава государства.

Абхазия ничего от этого не теряет, уверен Рауль Хаджимба.

"Те, кто занимается этим, достаточно аккуратно сопоставляют свои возможности с имеющимися у них финансами. Это связано и с технологиями, которые необходимы в таких случаях, поэтому мы только пытаемся выстроить отношения с теми, кто готов в этом направлении работать с нами", — сказал Хаджимба.

Рауль Хаджимба также заметил, что необходима соответствующая правовая база.