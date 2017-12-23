16:11 23 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
МВД

Казбек Кишмахов и Леван Куарцхиа назначены заместителями министра МВД

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
10 0 0

Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба провел расширенное совещание с личным составом центрального аппарата ведомства, начальниками городских управлений и районных отделов внутренних дел, начальниками штабов и дежурных частей, руководителями подведомственных подразделений, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. На расширенном совещании Гарри Аршба представил личному составу новых заместителей министра внутренних дел Абхазии – Казбека Кишмахова и Левана Куарцхиа, сообщает пресс-служба МВД.

"Открыв совещание Гарри Аршба, представил личному составу назначенных распоряжением Кабинета Министров Республики Абхазия заместителей министра внутренних дел", — говорится в сообщении.

Казбек Мухадинович Кишмахов – первый заместитель министра, он же начальник криминальной милиции. Казбек Кишмахов в органах внутренних дел с 2000 года. Проходил службу в подразделениях Управлении по борьбе с организованной преступностью МВД России, Главного Управления МВД России по Южному Федеральному округу, Центра по противодействию экстремизму и терроризму, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Ветеран боевых действий. Поощрен медалями и орденами.

Леван Сергеевич Куарцхиа – заместитель министра внутренних дел, он же начальник милиции общественной безопасности, служит в органах внутренних дел 20 лет, милицейский путь прошел от старшего инспектора ГАИ до руководящих должностей в центральном аппарате министерства, не раз был поощрен ведомственными знаками отличия, почетный сотрудник МВД Абхазии, ветеран отечественной войны народа Абхазии.




Главные темы

  • Гончар - Сергей Корявов
    Слепить судьбу: история гончара из Абхазии

    О том, как смастерить изделия из керамики, где найти и как смешать подходящую глину, о тонкостях гончарного мастерства, рассказал корреспонденту Sputnik мастер Олег Корявов.

    34
  • Архивное фото
    Новый год и дети: укрепляем веру в Деда Мороза

    О том, как важно сохранить в детях веру в чудо, и как создать праздничное настроение для всей семьи, приобщив к этому детей, чтобы Новый год остался в памяти самым теплым воспоминанием, рассуждает колумнист Sputnik Эсма Голандзия.

    165
  • Дети Киараз готовятся к Арт-маркету
    Дети "Киараз" к "Арт-маркету" готовы

    В Сухуме с 23 по 24 декабря будет проходить новогодняя ярмарка "Арт-маркет". Вместе с художниками, дизайнерами и коллекционерами в этом году свои работы покажут и подопечные Благотворительной общественной организации "Киараз".

    58

Орбита Sputnik

  • Дети лепят снеговик, архивное фото
    Снег по соседству

    Снег для лыжного клуба в Астане закупают в соседних регионах - в республиканской Федерации лыжных гонок пояснили, что собственного не хватает.

  • Сотрудники милиции. Архивное фото
    Отказов не принимаем!

    В Бишкеке сотрудники районного УВД отказались возбуждать более 500 уголовных дел – Генеральная прокуратура начала проверку.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Латвийский бронетранспортер CVRT
    Теперь – самозащита

    В Латвии задумались, не заставят ли США Латвию, принимая новую стратегию нацбезопасности, "защищаться от России" на собственные деньги.

  • Аудронис Навицкас, архивное фото
    Безосновательное увольнение

    Вильнюсский суд постановил, что бывший командующий ВВС Литвы был безосновательно уволен за решение ремонтировать вертолеты в России.

  • Курс валют
    Обмен по-новому

    Гражданам Молдовы придется следовать новым правилам в случае обмена долларов и евро в валютных кассах страны: что решил парламент.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Свадьба пела и плясала: браки года
Дружно и сообща: дети Киараз готовятся к Арт-маркету
Дружно и сообща: дети "Киараз" готовятся к "Арт-маркету"
Православный календарь на 2018 год
Православный календарь 2018 года

Соцсети

Sputnikabkhazia