Казбек Кишмахов и Леван Куарцхиа назначены заместителями министра МВД

Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба провел расширенное совещание с личным составом центрального аппарата ведомства, начальниками городских управлений и районных отделов внутренних дел, начальниками штабов и дежурных частей, руководителями подведомственных подразделений, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. На расширенном совещании Гарри Аршба представил личному составу новых заместителей министра внутренних дел Абхазии – Казбека Кишмахова и Левана Куарцхиа, сообщает пресс-служба МВД.

"Открыв совещание Гарри Аршба, представил личному составу назначенных распоряжением Кабинета Министров Республики Абхазия заместителей министра внутренних дел", — говорится в сообщении.

Казбек Мухадинович Кишмахов – первый заместитель министра, он же начальник криминальной милиции. Казбек Кишмахов в органах внутренних дел с 2000 года. Проходил службу в подразделениях Управлении по борьбе с организованной преступностью МВД России, Главного Управления МВД России по Южному Федеральному округу, Центра по противодействию экстремизму и терроризму, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Ветеран боевых действий. Поощрен медалями и орденами.

Леван Сергеевич Куарцхиа – заместитель министра внутренних дел, он же начальник милиции общественной безопасности, служит в органах внутренних дел 20 лет, милицейский путь прошел от старшего инспектора ГАИ до руководящих должностей в центральном аппарате министерства, не раз был поощрен ведомственными знаками отличия, почетный сотрудник МВД Абхазии, ветеран отечественной войны народа Абхазии.