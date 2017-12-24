Исповедь директора "коммерческого театра" и спектакли 18+

Sputnik, Анжелика Бения

О перспективах театрального искусства Абхазии и о практике эффективного менеджмента в сфере культуры размышлял на лекции "Жизнь театра в Абхазии" генеральный директор Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба.

Не бояться быть успешными

На лекции вспомнили послание президента Абхазии Народному Собранию республики, в котором было отмечено, что в Абхазии в сфере культурного менеджмента есть позитивные изменения и приведен в пример РУСДРАМ.

"Слышал много раз о том, что у нас коммерческий театр. Для меня это наивысшая похвала. Это значит, что мы успешные. И эта успешность – эмоционально и морально сложная ноша. С одной стороны успешных любят, с другой – им завидуют, их критикуют, ищут в них недостатки, проблемы, но мы не должны бояться быть успешными", – сказал Хинтба.

Как бы ни было тяжело, какие бы ни стояли перед тобой проблемы, никогда не показывать, что эти проблемы сильнее тебя. Нужно проецировать образ успешности, добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сукины дети – это не про нас

"И руководство, и актеры – все в театре должны проецировать этот образ. Жаловаться на проблемы – это не про нас. Есть на что, но можно жаловаться 10 лет, ничего не изменится. Это непродуктивная позиция. Мы будем говорить только о хорошем и двигаться вперед", – сказал директор РУСДРАМа.

Театр начинается с вешалки

Менеджмент – это прежде всего люди, ресурсы и цели, добавил Хинтба. По его словам, эффективный менеджмент невозможен без применения современных технологий в деятельности учреждений.

Директор РУСДРАМа обратил особое внимание на культуру театрального обслуживания. То, что происходит с посетителями театра до того, как они погружаются в театральное действо, очень важно, считает Хинтба. От покупки билета до того, как его встретили в гардеробной — все это непременно влияет на то, каким будет послевкусие от похода в "храм искусства", не говоря о качественном спектакле. Ведь даже Константин Станиславский считал, что "театр начинается с вешалки".

Все дело подчинено жесткому маркетинговому подходу, сказал Хинтба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытая лекция Ираклия Хинтба на тему "Жизнь театра в Абхазии"

"Театр не бизнес компания, но театр, как любая другая организация, существует по правилам. В этой стратегии есть пять главных принципов, которые для нас как закон: первое – предлагаем зрителю то, что он хочет, второе – обеспечиваем легкое приобретение нашего продукта (сегодня в любой точке Абхазии можно купить билеты в наш театр без наценок). Третий принцип – максимальный комфорт зрителей в театре, четвертый – быть особенными, пятое – работа со СМИ и в социальных сетях", – поделился Ираклий Хинтба.

Уметь находить деньги

РУСДРАМ по уставу — менеджерский, отметил он. Генеральный директор не занимается творчеством, не ставит спектакли, не играет в них. Такая менеджерская, или продюсерская модель, полезна, считает Хинтба.

"Когда ты руководишь театром и ставишь спектакли, часто тебе становится не по себе, когда другой режиссер поставил в твоем театре что-то лучше тебя. Я не испытываю ревности, если какой-то режиссер поставит хороший спектакль в нашем театре. Такой проблемы у меня нет. Пусть каждый спектакль будет лучше предыдущего", – сказал Хинтба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытая лекция Ираклия Хинтба на тему "Жизнь театра в Абхазии"

Руководитель должен уметь привлекать меценатов, ведь культура — это дорогостоящая сфера, отметил он.

"Средний спектакль в России обходится в 10-15 миллионов. Мы пытаемся крутиться вокруг миллиона. Руководитель театра, мне кажется, тот человек, который должен находить деньги. Это очень важно. Мой мозг каждую единицу времени занят театром. Я каждые десять минут проверяю продажу билетов. В каких местах проданы билеты, анализирую. В театре нельзя работать, не любя это дело. На театре деньги не заработаешь. Если вам это неинтересно, ничем вас тут не задержишь. Мы не хотим, чтобы такие с нами работали. Для нас это слабое звено, которое будет тянуть все дело вниз", – добавил Ираклий Хинтба.

Также директор РУСДРАМа отметил, что заставлять покупать билеты ни в коем случае нельзя. Особенно нужно избегать обязаловки при знакомстве детей с театром, уверен он. Так как такого зрителя, которого заставили, будет сложно вернуть в театр. Приход в театр — это добровольный поступок, "окультуривать нельзя, нужно заинтересовывать", добавил он.

Реклама не главное

Еще один вопрос, связанный с привлечением публики в театр, это вопрос рекламы театра и пропаганды театрального искусства, но Хинтба уверен, реклама не главное, главное – продукт.

© Sputnik / Томас Тхайцук К нам приехал режиссер: в РУСДРАМе показали премьеру "Ревизора"

"Многие думают, что у нас все хорошо, потому что мы хорошие пиарщики. Это абсолютное заблуждение. Если это некачественный, неинтересный спектакль, люди на него не придут. Главное – впечатление после спектакля и сарафанное радио. Если руководитель думает о своих личных финансовых интересах, все развалится. Мы много денег вкладываем в спектакль. К примеру, "Ревизор" обошелся нам в более двух с половиной миллионов. Из них государственных денег – ноль. Мы приглашаем специалистов, платим им за это большие деньги. По-другому нельзя", – признался Хинтба.

Особенность абхазского зрителя

Абхазский зритель очень эмоциональный, он особенный зритель, отметил Ираклий Хинтба.

"Зрителя нужно любить. Важно, чтобы он ощущал свою значимость. Было бы очень недальновидно плохо относиться к зрителю или не уважать его и его мнение", – добавил он.

Хинтба уверен, высокомерие – враг любого бизнеса, любого маркетинга, любого начинания. Для того, чтобы проект был успешным, он должен быть невысокомерным. Эту ценность руководство театра кладет в основу стратегии, отметил директор РУСДРАМа.

"Мы отказались от занавеса для того, чтобы сделать театр ближе к зрителю. Наша задача – обеспечить непосредственный контакт с залом. Ведь зритель, особенно абхазский, больше всего не терпит высокомерия по отношению к нему. Простота, уважение к людям, самоирония – это и есть искандеровское начало. Я считаю, что это настроение, такой подход к работе будут влиять на успешное развитие нашего театра", – сказал Хинтба.

Открытость и прозрачность: итоги 36 сезона в цифрах

Открытость и прозрачность, не совсем свойственны образу театра, ведь театр – место таинственное. Однако Хинтба решил поднять завесу тайны, чтобы рассказать и о финансовых аспектах деятельности театра.

Итоги в цифрах 36 сезона РУСДРАМа впечатляют. За сезон сыграно 106 репертуарных спектаклей. Вместе со спецпроектами, такими как "Шедевры московской сцены", вечер Князева, спектакль "Софичка" – событий 118. В 36 сезоне у РУСДРАМа было 8 премьер. Доход от продажи билетов в 14 раз выше предыдущего отчетного периода. За сезон театр посетило 35 тысяч зрителей – это 15 % населения Абхазии, тогда как в Москве регулярно в театр ходит 3% населения, сравнил Хинтба. Сочи, Пятигорск, Элиста – в трех городах сыграла труппа РУСДРАМа в рамках программы Министерства культуры России "Большие гастроли".

На уставную деятельность, на ремонт и содержание театра в год РУСДРАМу выделяется 1,5 миллиона рублей. На каждый рубль, полученный от государства, театр заработал рубль собственных средств, отметил Хинтба. За год бюджетная смета театра – 11, 39 миллионов рублей, из которых фонд оплаты труда – 9, 83 миллиона. Из 11 миллионов рублей, которые заработал театр, 9,3 миллиона – это сборы от продажи билетов, а 1,7 миллиона – помощь меценатов. Налогов в бюджет и внебюджетные фонды уплачено на сумму более 2 миллионов рублей, что получается больше, чем получает театр от государства.

© Sputnik / Томас Тхайцук РУСДРАМ подвел итоги 36 театрального сезона

"Соотношение государственных и собственных средств у нас один к одному, а соотношение государственных и собственных средств без учета зарплаты один к семи. Мы в семь раз больше на уставную деятельность зарабатываем, чем получаем от государства. Это и есть показатель эффективности работы. Мы болеем за наше государство, не хотим быть в тягость. Мы все делаем для того, чтобы быть минимально обременительными для нашего государства", – добавил директор РУСДРАМа.

Рассказывая о том, как устроено финансирование театров в Москве, Хинтба отметил, что московский театр получает финансирование в зависимости от того, насколько он успешен. То есть, чем больше театр зарабатывает денег, тем больше денег он получает от государства. Так государство поддерживает эффективных, стимулируя к развитию, добавил он.

"Среда не будет развиваться, если нет стимула к развитию. Если ты знаешь, что ты можешь ничего не делать, и при этом тебя будут финансировать, ты будешь продолжать ничего не делать. Если мы не будем зарабатывать деньги, у нас не будет театра, мы не сможем играть так часто. Это трагедия, когда люди, профессия которых – сцена, не играют. Они теряют навыки. В чем смысл жизни людей, которые призваны играть на сцене, но лишены этого? Поэтому, большая ответственность на мне. Я должен сделать так, чтобы у актеров была возможность регулярно выходить на сцену", – сказал Ираклий Хинтба.

Кстати, нужно сказать, что актеры РУСДРАМа работают по бальной системе. То есть, выходя на сцену, актеры получают баллы. В конце месяца количество баллов суммируется, и к своему окладу актер получает премию.

Чем запомнился 2017 год

Прежде чем поделиться приятными событиями, которые ждут театралов в 2018 году, Хинтба отметил два громких проекта 2017 года, которые будут продолжены в новом году.

Один из успешных проектов – "РУСДРАМ-опера", который в этом году собрал на одной сцене около 70 музыкантов сочинского симфонического оркестра и абхазских молодых оперных певцов. Этот проект в новом году будет не менее ярким и успешным, обещает Хинтба.

Проект "Шедевры московской сцены", в рамках которого в Абхазии показали четыре спектакля: "Волки и овцы" по Островскому, "Княжна Марья" по "Войне и мир" Толстого, "Три сестры" Чехова и постановка "Особые люди" о детях-аутистах. Один за другим спектакли покоряли абхазского зрителя и собирали полные залы в течение недели. В Абхазию вместе с режиссером Сергеем Голомазовым тогда приехали 25 актеров, художник по свету и звукорежиссер. Из Москвы была привезена часть декораций и костюмов. У проекта будет продолжение, сообщил директор РУСДРАМа.

Сюрпризы 2018 года

По словам Ираклия Хинтба, 2018 год полностью известен, уже началось планирование 2019 года.

"С 1 января по 31 декабря 2018 года известно все — кто, когда, какой спектакль поставит у нас в театре. Я уже планирую переговоры с режиссером на 2019 год, еще с одним режиссером мы беседуем по поводу второй половины 2019 года", – добавил Хинтба.

С 27 по 30 декабря новогодней сказкой для детей станет "Снежная принцесса" режиссера Джамбула Жордания.

10 февраля 2018 года РУСДРАМ отправится на театральный фестиваль "Пять вечеров" имени Александра Володина. В театре "На Литейном", в самом сердце культурной столицы России – Санкт-Петербурге, артисты из Абхазии покажут спектакль "Пять вечеров".

© Sputnik / Томас Тхайцук Последние "Пять вечеров": РУСДРАМ завершил 36 сезон

27 и 28 марта абхазский зритель увидит постановку "Игрок" по роману Федора Достоевского в постановке режиссера Русского театра Эстонии Антона Киселюса. Автор инсценировки Эля Джикирба.

Совершенно новый спектакль в непривычном для актеров жанре – концертное исполнение романа.

"В настоящее время мы ведем переговоры с Государственной хоровой капеллой Абхазии. Текст, музыка, свет – соединение, которое должно произвести сильное впечатление на зрителя", — сказал Хинтба.

Премьера запланирована на День театра 27 марта 2018 года. Актеры уже репетируют. Половина из них – абхазские выпускники Театрального института имени Щукина. Билеты уже в продаже.

В рамках проекта "Шедевры московской сцены" в апреле 2018 в Абхазию с гастролями впервые приедет Московский театр на Юго-Западе. Московский театр в Сухуме поставит три спектакля.

© Sputnik / Томас Тхайцук Москва-Сухум: театральные гастроли в четырех актах

10 апреля в РУСДРАМе московские артисты поставят спектакль "Дракула" по мотивам романа Брэма Стокера – классическая история Носферату. Старинная легенда больше, чем история о вампирах. Это история о вечной любви и возможности перешагнуть черту между жизнью и смертью. Спектакль для зрителей старше 16 лет. Детей не пустят, предупредил Хинтба.

11 апреля на сцене РУСДРАМа "Портрет Дориана Грея" – жестокая сказка для взрослых по одноименному роману Оскара Уайльда. Естественно с возрастным ограничением 18+.

"Это не постный спектакль, не для института благородных девиц", – добавил Хинтба.

12 апреля "Макбет" – последняя работа Валерия Беляковича (Народный артист России, основатель театра на Юго-Западе — ред). Восстановленная и переосмысленная версия постановки 1994 года. Сам Мастер сыграл в обновленном спектакле роль короля Дункана, и это был его последний выход на сцену. Возрастные ограничения спектакля 16+.

Билеты на все три выше перечисленные спектакля поступят в продажу с 25 декабря.

26 апреля в РУСДРАМе состоится премьера спектакля по произведению Артура Миллера "Все мои сыновья". Спектакль будет представлен в камерном формате со зрителями на сцене, на 120 человек.

"Никто лучше Миллера не написал о сегодняшнем абхазском обществе. Эта пьеса о нас, о наших проблемах, переживаниях",– добавил Хинтба.

12 июня 2018 года в РУСДРАМе состоится премьера спектакля по произведению Фазиля Искандера "Широколобый" из романа "Сандро из Чегема". Спектакль поставит режиссер Искандер Сакаев.

По словам Хинтба, все актеры в новом сезоне сыграют минимум две новые роли. Впереди еще много спектаклей, среди которых "Кьоджинские перепалки", "Черная курица, или Подземные жители" с новым главным героем и многое другое.