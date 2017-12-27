Парад елок: как нарядили новогоднюю красавицу в районах Абхазии

В каждом районе Абхазии администрация установила главные городские елки, чем украшают новогоднюю красавицу и где стоит самая высокая, в обзоре корреспондента Sputnik.

Амра Амичба, Sputnik.

Раньше всех для горожан нарядили главную елку страны в столице Абхазии Сухуме. Огни гирлянд на новогодней красавице на площади Свободы зажглись уже 14 декабря.

Искусственная елка в столице и самая высокая из установленных в республике – 18 метров! По решению администрации столицы, ежегодно игрушки, украшающие елку, обновляются, отметил главный художник Сухума Руслан Габлия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новогодняя елка в Сухуме

"Мы стараемся удивить местных жителей и гостей столицы красивым оформлением и мероприятиями, — сказал он. — Главная елка страны красочней, чем в прошлом году. Дополнительные игрушки, которые мы приобрели, очень красивые и большие. Это и святящиеся игрушки, серебряные шарики, красочные банты и так далее".

Помимо шаров, на главной елке новые игрушки — гроздья виноградные, свечи. А светящиеся снежинки стали новинкой в оформлении елки. Цвета выбрали синие, золотистые и серебристые.

Возле елки, как и в прошлом году, стоят скульптура с дудкой и небольшие елки высотой в полтора и два метра. Помимо этого, у входа на площадь Свободы надпись "Добро пожаловать", и каждый куст в парке оборудован светящимися сетками, также освещена и прилегающая к площади территория.

Администрация Сухума также украсила праздничными шарами и гирляндами проспект Леона, проспект Аиааира и набережную.

© Sputnik / Томас Тхайцук Предновогодняя столица

Ткуарчалская городская елка 12 метров в высоту. По словам завотделом культуры и охраны историко-культурного наследия районной администрации Маргариты Ажиба, искусственную елку, подаренную одним из операторов сотовой связи республики, уже пятый год украшают для ткуарчалцев. Ставят новогоднее дерево на площади перед Дворцом культуры имени Гулиа.

"В этом году подставку сделали, потому что когда внизу стояла елка, сохранить красоту было сложно, с нижних рядов дети снимали игрушки порой. На возвышенности в полтора метра постамент соорудили. Подставка тоже красиво оформлена. Сверкающая бегущая строка с надписью "С Новый годом – Чааныбзиала" и с изображением собаки", — сказала Ажиба.

© Sputnik Елка в Ткуарчале

А в Гулрыпшском районе будут сразу две главные елки в селе Мачара и поселке Агудзера.

"Живые елки мы не ставим, потому что хотим сохранить наш лес и живые деревья, по этой причине районная елка искусственная. Одна из них у нас уже три года, аккуратненько устанавливаем, докупаем игрушки, высотой четыре метра", — сказала руководитель отдела культуры гулрыпшской администрации Валентина Пицевич.

По ее словам, в этом году елку можно наряжать как фантазия позволит: золотой, красный, зеленый, белый — все это будет на елке.

"Все, что предусмотрено годом собаки. От цепи и от бус хотим отойти, потому что год собаки, по приметам так", — заметила Валентина Пицевич.

Она рассказала, что у елки на Мачарке планируется провести конкурс на лучшую новогоднюю игрушку ручной работы.

"Низко расположенные игрушки всегда как-то идут в руки деткам. Это не только у нас, но и везде. Приходилось по три-четыре раза покупать. Понимаем, что делается это не с целью кражи, а с целью взять на память, потому что елка красивая. В этом году на Мачарке клич такой кинули, чтобы старшеклассники и родители сделали своими руками игрушку для елки. Проведем конкурс на лучшую елочную новогоднюю игрушку и определенный приз вручим".

Искусственную шестиметровую новую елку установили и перед администрацией Очамчырского района.

© Фото: Эрик Кортава Елка в Очамчыре

"Игрушки на ней желто-красные, а гирлянды холодно-белые один ряд будет и все, — сказал начальник управления "Зеленое хозяйство" администрации района Эрик Кортава. – У нас есть малый парк перед прокуратурой, там тоже поставили елку".

Кроме того, по словам Кортава, в городе и во въездах в город из сел повесили перетяжки святящиеся со словами "Новый год, Чааныбзиала".

"По центральной трассе города тоже перетяжки чередуются на абхазском и русском языках. Снежинки висят", — перечислил начальник "Зеленхоза" Очамчырского района.

В Гагре главная елка района визуально в высоту метров 10-11, сказала замглавы администарции Гагрского района Геннадий Цвижба.

"Технические параметры и описание елки в архивах в администрации не лежат, поэтому так визуально могу сказать. Иллюминация, красного, розового, белого цвета шары, блестящие золотистого и снежного цвета игрушки. Как вам еще описать эту елку? Красивая, большая, народу нравится", — заметил Цвижба.

Городская елка сейчас стоит перед гостиницей Абхазия, но с будущего года, как сказал замглавы района, ей отведут специальное место.

© Sputnik Саида Жиба Елка в Гагре

Даже когда я не работал в администрации района, мы все радовались и детишки наши, когда купили и установили эту елку. Так что пока эта елка стоит перед гостиницей Абхазия.

"С будущего года уже будет стоять на площади недалеко от Мемориала Славы. Специально для елки будет отведено место, сцена будет. С будущего года все изменится. Ближе к набережной Гагры ее перенесут", — объяснил Геннадий Цвижба.

В новогоднюю ночь какого-либо мероприятия, как в столице, у гагрской елки не предусмотрено.

"Если не выйдут живущие поблизости к елке жители, то массового гулянья в предыдущие годы не наблюдалось. К сожалению, мало кто встречает у городской елки Новый год, это все-таки семейный праздник, поэтому мы глобальных мероприятий и не проводим 31 декабря", — сказал он.

В Пицунде реанимировали старую искусственную елку, сообщил первый заместитель главы администрации города, председатель оргкомитета Анри Багателия.

"Город богатый, но у него мало ресурсов для приобретения новых елок. Думаю, в будущем решим этот вопрос. Городу сделаем сюрприз, изыщем средства. Приобрели новые игрушки, освещение новое, подсветку сделали, привели в порядок и надлежащий вид, — сказал Багателия. — Нам помогают местные дизайнеры, они будут сооружать малые архитектурные формы — геометрические фигуры будут сделаны из дерева и покрашены, с игрушками, с подсветкой. Дополнительно украсят парк".

© Фото: Азамат Багателия Елка в Пицунде

По многочисленным просьбам елку установили в наиболее удобном для детворы и их родителей месте – в Центральном парке.

"В предыдущие годы в разных местах стояла. Раньше каким-то непонятным образом ставили и рядом с дорогой", — заметил Багателия.

В Гудауте в этом году шестиметровая новогодняя красавица будет стоять не где обычно, напротив памятника в центре на проспекте Героев, а в парке имени Ленина.

"В этом году много денег не вкладываем в это мероприятие, потому что весь город перерыт. Ремонтные работы в городе ведутся маштабные, прокладываются водопровод, канализация. Будет новый асфальт, тротуары. К следующему году все будет по-другому. Сейчас здесь очень грязно, поэтому даже елку поставили в другом месте", — сказала инженер по ландшафтному строительству администрации Гудаутского района Кристина Гумба.

Она сообщила, что на будущий год и елку новую будут покупать, побольше.

© Sputnik Сария Кварацхелия Елка в Гудауте

"Сейчас решили только докупить новые игрушки. Большие цветы новые появятся на елке. Очень скромно все делаем, ничего глобального для елки не покупаем. Елка в красных и золотых шарах, гирлянды теплого цвета, красная звезда на макушке", — описала гудаутскую елку Кристина Гумба.

Уже наряжена и радует горожан и галская елка. И в отличие от других районов Абхазии у галцев она живая.

"Высотой около четырех метров. Вырубали в близлежащем селе, — сказал начальник управления культуры администрации Галского района Вадим Евхая. — Она стоит напротив Дома культуры".

Четырехметровое новогоднее дерево оформили в цвета абхазского флага — игрушки белые, красные и зеленые.

© Фото: Вадим Евхая Елка в Гале

Кстати, своя главная елка будет и в Рицинском реликтовом национальном парке.

"Мы третий год подряд на смотровой площадке озера Рица устанавливаем елку, украшаем ее. И очень много местных жителей и приезжих из России и других стран празднуют у нас Новый год. На смотровой площадке очень красочно, красиво. Все в снегу, когда у нас на побережье снега нет, на Рице он всегда лежит. Будет очень по-праздничному, — сказала директор РРНП Рита Лолуа.

© Фото: Инга Тания Елка на Рица

Как объяснила Лолуа, елку не срезают, а выкапывают ковшом экскаватора с корневой систему, чтобы дерево не погибло и можно было пересадить.

"Но в этом году из-за плохих погодных условий, очень много елей попадало, даже на той же смотровой площадке. Сейчас инспекторы-лесники по все территории смотрят. Если обнаружат красивую, высокую, пушистую елочку, которая из-за погодных условий вдруг упала, мы будем ее срезать", — сказала директор парка.

Она заметила, что вся техника в предновогодние дни поднята на Рицу на случай, если выпадет большой снег.