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Новый противотуберкулезный диспансер открылся в Абхазии

Новый противотуберкулезный диспансер открылся в Абхазии

© Sputnik Бадри Есиава
В Абхазии
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Восстановление Республиканского противотуберкулезного диспансера в Гулрыпшском районе началось в 2014 году за счет российской финансовой помощи в рамках Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Открытие нового четырехэтажного здания Республиканского противотуберкулезного диспансера состоялось в Гулрыпше в пятницу 29 декабря.

По словам министра здравоохранения Тамаза Цахнакия, восстановительные работы длились с 2014 по 2017 год. Из республиканского бюджета было выделено около семи миллионов рублей на благоустройство территории, скважину и резервуар для воды.

"Это знаменательное событие, которое мы очень ждали. Для нас это учреждение очень важное, так как туберкулез – это социально опасное заболевание, которое актуально и для Абхазии. Только за 2017 год у нас выявлено лекарственно-устойчивые формы туберкулеза у 12 пациентов. Это говорит о том, что стационарное лечение и те условия, которые созданы здесь, очень нужны нашим больным", — отметил Цахнакия и добавил, что в диспенсере установлено 120 коек для пациентов, и впервые открылся хирургический блок с палатой реанимации.

Заболеваемость туберкулезом в Абхазии
© Sputnik Леон Гуния
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В рамках бюджета Абхазии на 2018 год, подчеркнул министр, утверждена целевая программа туберкулеза, и государство обеспечивает в полном объеме первую и вторую линию противотуберкулезных препаратов.

Открытие Республиканского противотуберкулезного диспансера в Гулрыпшском районе  

                        ©
                    Sputnik Бадри Есиава
Открытие Республиканского противотуберкулезного диспансера в Гулрыпшском районе

"Также мы по соглашению с организацией "Врачи без границ" подписали меморандум, по которому будем осуществлять программу по терапии лекарственно-устойчивых форм больных туберкулезом третьей линии препаратов. Я уверен, что все это улучшит качество лечения и даст результаты", — сказал Тамаз Цахнакия.

Депутат Народного Собрания Алхас Джинджолия отметил, что медицина в Абхазии медленно, но верно приобретает современные базовые параметры.

"Как шутил мой один старый коллега, все в этом мире временно, кроме туберкулеза. Проблема никуда не делась и, к сожалению, есть вероятность, что придется усиливать эту службу", — дал прогноз Джинджолия.

Главный врач Сухумской городской больницы Вячеслав Абухба напомнил присутствующим об основоположнике пульмонологической службы в Абхазии Николае Смецком. Он отметил, что именно Смецкой построил первую лечебницу в Гулрыпше.

Заслуженный врач Абхазии Анатолий Акшба с сожалением сказал, что многие пациенты отказываются проходить стационарное лечение и предложил на законодательном уровне сделать такую помощь принудительной, так как туберкулез крайне опасное заболевание.

  • Открытие Республиканского противотуберкулезного диспансера в Гулрыпшском районе
    Открытие Республиканского противотуберкулезного диспансера в Гулрыпшском районе
    © Sputnik Бадри Есиава
  • Открытие Республиканского противотуберкулезного диспансера в Гулрыпшском районе
    Открытие Республиканского противотуберкулезного диспансера в Гулрыпшском районе
    © Sputnik Бадри Есиава
  • Новый противотуберкулезный диспансер открылся в Абхазии
    Новый противотуберкулезный диспансер открылся в Абхазии
    © Sputnik Бадри Есиава
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© Sputnik Бадри Есиава
Открытие Республиканского противотуберкулезного диспансера в Гулрыпшском районе

Министр здравоохранения заверил, что в ближайшее время начнется работа по подготовке закона о туберкулезной службе.

Больничный коридор
© Fotolia/ VILevi
Средство от туберкулеза: прилежность

Директор Республиканского противотуберкулезного диспансера Джубмер Гопия провел экскурсию по новому зданию диспансера. Он подробно рассказал о том, какой техникой оснащено учреждение, в каких условиях будут проходить лечение пациенты и какие методы будут при этом использоваться.

"Технически мы оснащено хорошо. Раньше у нас не было хирургического отделения, сегодня в нашем распоряжении качественный рентгеновский аппарат. У нас есть все необходимое для тех, кто действительно хочет получить помощь", — сказал Гопия и добавил, что коллектив диспансера состоит из 88 человек, но было бы неплохо пополнить ряды терапевтов.

По словам замдиректора противотуберкулезного диспансера Марины Марковой, в настоящее время в этом учреждении получают лечение 69 человек по чувствительной форме туберкулеза, по устойчивой форме – 30 пациентов.

"Всего за этот год по чувствительной форме у нас получили лечение 205 человек, а по устойчивой форме — 59. Случаев детской заболеваемости в этом году не было зарегистрировано, но в прошлые годы они были. От одного до трех детей в год", — поделилась Маркова.

Она подчеркнула, что всеми необходимыми медикаментами Республиканский противотуберкулезный диспансер обеспечен.




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