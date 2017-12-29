Новый и современный: церемония открытия противотуберкулезного диспансера в Гулрыпше

Восстановление Республиканского противотуберкулезного диспансера в Гулрыпшском районе началось в 2014 году за счет российской финансовой помощи в рамках Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

Открытие нового четырехэтажного здания Республиканского противотуберкулезного диспансера состоялось в Гулрыпше в пятницу 29 декабря.

"Это знаменательное событие, которое мы очень ждали. Для нас это учреждение очень важное, так как туберкулез – это социально опасное заболевание, которое актуально и для Абхазии", — отметил Цахнакия и добавил, что в диспенсере установлено 120 коек для пациентов, и впервые открылся хирургический блок с палатой реанимации.

Директор Республиканского противотуберкулезного диспансера Джубмер Гопия провел экскурсию по новому зданию диспансера. Он подробно рассказал о том, какой техникой оснащено учреждение, в каких условиях будут проходить лечение пациенты и какие методы будут при этом использоваться.

Подробнее об этом читайте здесь >>