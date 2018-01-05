00:44 06 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Митинг у здания Парламента

Спикер Парламента Абхазии призвал митингующих разойтись

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с передачей преступника Георгия Лукава грузинским властям (14)
2192 0 0

С полудня пятницы 5 января у здания Парламента Абхазии и Администрации президента проходят митинги, вызванные выдачей в конце декабря 2017 года Грузии Георгия Лукава, осужденного за терроризм.

СУХУМ, 5 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Спикер Народного собрания Абхазии Валерий Кварчия призвал митингующих у здания Парламента разойтись по домам, передает с места события корреспондент Sputnik Абхазия.

"Сессия уже закончилась и мы не можем уйти, оставив вас здесь. Мы видим и сожалеем о тех волнениях, которые сейчас происходят. У нас много работы, дайте нам ею заняться спокойно. Мы все один народ, прошу проявить уважение и разойтись по домам", — обратился к митингующим Кварчия.

Весы Фемиды, судейский молоток и юридическая литература
© Fotolia/ Izzetugutmen
Юрист о помиловании Лукава: президент имел право

Он добавил, что такие вопросы в один день не решаются, для этого нужно время, и как только парламентариям будет что объявить, они это сделают.

Парламентская комиссия по расследованию факта помилования и выдачи Лукава грузинской стороне была создана 3 января, в нее вошли депутаты Парламента Илья Гуния, Валерий Агрба, Алхас Джинджолия, Дмитрий Дбар, Инал Тарба, Астамур Логуа. Председатель комиссии — Рауль Лолуа.

25 декабря 2017 года Георгий Лукава в соответствии с Указом президента Абхазии был освобожден от дальнейшего отбывания наказания и передан Грузии в рамках достигнутых в переговорном процессе соглашений по обмену заключенными. В соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса Абхазии помилование осуществляется президентом страны в отношении индивидуально определенного лица.

Темы:
Ситуация с передачей преступника Георгия Лукава грузинским властям (14)

По теме

Юрист Заур Барциц о порядке помилования осужденных в Абхазии
Парламент Абхазии огласил решение по факту выдачи Грузии террориста
Митинги в Сухуме: Парламент обсуждает ситуацию с выдачей преступника



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, архивное фото
    Туризм и ремесла

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.

  • Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев
    Атомный эффект

    Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о предложении построить в Узбекистане атомную станцию и о том, какой эффект это даст для экономики республики.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Фото года - 2017 от Reuters: красота, боль, сила
Самые лучшие фото 2017 года от Reuters
Участники Ты супер! Танцы о проекте: сломались, но без танцев жизнь бессмысленна
Участники "Ты супер! Танцы" о проекте: "сломались", но без танцев жизнь бессмысленна
Монеты
Коллекция монет Абхазии: вниманию нумизмата

Соцсети

Sputnikabkhazia