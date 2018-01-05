Спикер Парламента Абхазии призвал митингующих разойтись

С полудня пятницы 5 января у здания Парламента Абхазии и Администрации президента проходят митинги, вызванные выдачей в конце декабря 2017 года Грузии Георгия Лукава, осужденного за терроризм.

СУХУМ, 5 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Спикер Народного собрания Абхазии Валерий Кварчия призвал митингующих у здания Парламента разойтись по домам, передает с места события корреспондент Sputnik Абхазия.

"Сессия уже закончилась и мы не можем уйти, оставив вас здесь. Мы видим и сожалеем о тех волнениях, которые сейчас происходят. У нас много работы, дайте нам ею заняться спокойно. Мы все один народ, прошу проявить уважение и разойтись по домам", — обратился к митингующим Кварчия.

Он добавил, что такие вопросы в один день не решаются, для этого нужно время, и как только парламентариям будет что объявить, они это сделают.

Парламентская комиссия по расследованию факта помилования и выдачи Лукава грузинской стороне была создана 3 января, в нее вошли депутаты Парламента Илья Гуния, Валерий Агрба, Алхас Джинджолия, Дмитрий Дбар, Инал Тарба, Астамур Логуа. Председатель комиссии — Рауль Лолуа.

25 декабря 2017 года Георгий Лукава в соответствии с Указом президента Абхазии был освобожден от дальнейшего отбывания наказания и передан Грузии в рамках достигнутых в переговорном процессе соглашений по обмену заключенными. В соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса Абхазии помилование осуществляется президентом страны в отношении индивидуально определенного лица.