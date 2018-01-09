На зарядку становись: автомобиль будущего в Абхазии

Увидеть в Абхазии новинки автопрома можно достаточно часто, владельцы соревнуются в объеме и мощности двигателя, но на дорогах республики появился совсем необычный для страны автомобиль – полностью электрический.

О причинах такого нетривиального выбора и об особенностях эксплуатации рассказал Sputnik владелец электромобиля Вячеслав Библая.

Бадрак Авидзба, Sputnik

От обычной розетки

Гибридными системами в Абхазии никого не удивишь, но вот чтобы полностью электрический автомобиль, такого, пожалуй, не было. Вячеслав Библая утверждает, что подобная машина пока единственная в стране.

Для заправки достаточно обычной бытовой розетки 220 вольт. Правда, дело это не быстрое. Чтобы "залить" электричество "под завязку" нужно 6-7 часов. Можно использовать и напряжение в 380 вольт.

На полном "электробаке" автомобиль пройдет до 175 километров. Но есть уже модели и более продвинутые, говорит владелец.

"Эта машина — одна из первых электромобилей, она 2011 года, эту модель начали выпускать в 2010 году. После рестайлинга этой модели у них были усилены аккумуляторные батареи, и они проходят в среднем 200-250 километров", — просвещает он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый электрический автомобиль в Абхазии Вячеслава Библая

Приобрел Вячеслав электромобиль с пробегом 26 тысяч километров. Сейчас на одометре около 35 тысяч километров.

"Летом машина на полном заряде проезжает до 120 километров, а зимой 90-100, смотря, как часто пользуешься печкой, она берет очень большой расход энергии", — признается он.

Качество электричества в Абхазии никак не влияет на скорость машины и на уровень зарядки, утверждает Библая. Пришлось внести небольшие изменения в зарядное устройство, чтобы адаптировать японский характер под местные условия, но в целом алгоритм не изменился.

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"Можно настроить таким образом, чтобы заряд включился в час ночи, и в определенное время, когда аккумулятор примет полный заряд, он отключится. Еще есть интересная функция, утром можно настроить печку или кондиционер, к моменту подхода к автомобилю включается печка и согревает салон", — описывает он возможности автомобиля.

Вячеслав говорит, что у него никогда не было случая, чтобы аккумуляторы внезапно сели, и он оставался бы посреди дороги вдали от дома.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый электрический автомобиль в Абхазии Вячеслава Библая

"Единственный раз я, по рекомендации электриков, разрядил аккумулятор несколько раз, чтобы увеличить циклы заряда. Однажды попытался его разрядить и немножечко не рассчитал, не удалось доехать до дома. Метров сто у меня буквально осталось, но мы на буксир подцепили, быстро загнали домой, включил на зарядку", — подчеркнул Библая.

В салоне электрокара

Вячеслав предлагает прокатиться. Дважды уговаривать не приходится. Где рычаг коробки передач? Вместо него маленький джойстик, у которого всего три положения: вперед, назад и парковка.

"Коробки передач как таковой у нее нет. При езде вперед — два режима, один из них экономичный, другой – драйв. В экономичном режиме она потребляет меньше электроэнергии и немного вяло едет, при режиме драйв она довольно резвая машина. КПД электромотора выше, чем любого двигателя внутреннего сгорания", — подчеркивает владелец электрокара.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый электрический автомобиль в Абхазии Вячеслава Библая

При всех плюсах электромобиль дороже обычного автомобиля, не скрывает Вячеслав.

"Здесь самое дорогое, это аккумуляторные батареи, все остальное в принципе все то же, что и в обычных автомобилях. Если такого класса машина, к примеру Nissan March, будет стоить 350-400 тысяч рублей, электромобиль же стоит 500-550 тысяч рублей", — сравнивает он.

Почему электромобиль?

Выбор электромобиля в качестве основного средства передвижения Вячеслав Библая сделал не случайно. До того, как он приобрел электрическую "повозку", у него был автомобиль с гибридным мотором, наполовину электрическим, наполовину бензиновым.

"Я давно уже перешел на гибридные машины. Мне было очень интересно пощупать новые технологии. В мире потихоньку автопроизводители переходят на автомобили с электрической тягой, мне было интересно посмотреть, что это такое. В мире многие стали переходить на гибридные автомобили, и в ближайшем будущем они перейдут на электрическую тягу", — убежден Библая.

Главным преимуществом электромобиля Вячеслав Библая назвал не его динамические или экономические показатели, а то, что не вредит природе.

"Мы рано или поздно должны задуматься об экологии. Машин становится все больше, и выбросы в атмосферу увеличиваются. Нашу прекрасную природу надо сохранять. Это задача будущих поколений, и надо тихо-тихо переходить на электромобили", — объяснил он.

© Sputnik. Антон Денисов Первые зарядки для электромобилей установили в Сочи

Автомобиль неприхотлив. Уже год в Абхазии и пока не требовал техобслуживания.

"За год езды я ни разу ничего не делал, здесь практически нечего менять. Нет масла. Как я понимаю, единственное, что нужно будет менять, это тормозные колодки, но они тоже изнашиваются меньше, потому что у этой машины есть система, при которой я отпускаю газ, она начинает останавливаться за счет того, что электродвигатель начинает заряжать аккумуляторную батарею. Поэтому тормозной системой я пользуюсь очень редко", — рассказывает водитель.

Тормозные колодки не дефицит в республике, и их легко можно приобрести, не выезжая за пределы Абхазии, отмечает Библая.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый электрический автомобиль в Абхазии Вячеслава Библая

Как реагируют люди

Необычный для Абхазии автомобиль вызывает большой интерес, признается Вячеслав Библая.

"Остановишься, выйдешь куда-то, возвращаешься, а машина "облеплена" людьми, все интересуются, как автомобиль устроен, какие у него характеристики и так далее", — сказал он.

На трассе машина разгоняется быстро и максимально может развить скорость в 180 км/ч.

"Разгон до 100 км/ч занимает около пяти секунд, то есть очень бодрая машина", — заметил Библая.

Он отмечает, что более высокая цена на электромобиль оправдана, так как она окупается за счет экономии на топливе, масле и обслуживании. А если учесть стоимость электричества в Абхазии, так "заправка" обходится практически даром. По его словам, автомобиль не подвержен поломкам, но если все же что-то случится, то ремонт можно сделать в приграничном Сочи, где уже есть профильные центры.