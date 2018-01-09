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Быстро и без шума: владелец первого в Абхазии электромобиля объяснил выбор

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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

Увидеть в Абхазии новинки автопрома можно достаточно часто, владельцы соревнуются в объеме и мощности двигателя, но на дорогах республики появился совсем необычный для страны автомобиль – полностью электрический.

О причинах своего выбора и об особенностях эксплуатации электромобиля рассказал Sputnik владелец электромобиля Вячеслав Библая.

Вячеслав предлагает прокатиться. Дважды уговаривать не приходится. Где рычаг коробки передач? Вместо него маленький джойстик, у которого всего три положения: вперед, назад и парковка.

"Коробки передач как таковой у нее нет. При езде вперед — два режима, один из них экономичный, другой – драйв. В экономичном режиме она потребляет меньше электроэнергии и немного вяло едет, при режиме драйв она довольно резвая машина. КПД электромотора выше, чем любого двигателя внутреннего сгорания", — подчеркивает владелец электрокара.

Приобрел Вячеслав электромобиль с пробегом 26 тысяч километров. Сейчас на одометре около 35 тысяч километров.

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