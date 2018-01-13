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Кристина Жуйкова

Отогреться в Абхазии: история семьи из Удмуртии

© Sputnik
В Абхазии
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Темы:
Перевод на абхазский (12)
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О том, как страна проведения отпуска стала для семьи Жуйковых местом жительства, о периоде адаптации и как бывшая жительница Удмуртии, инструктор по скалолазанию Кристина нашла себя в Абхазии, читайте в очередной истории новой рубрики Sputnik Абхазия "Перевод на абхазский".

Амра Амичба, Sputnik

Побег от зимы

"В двух словах если рассказывать, мы просто приехали сюда отдыхать и остались. С собой была пара рюкзаков и все", — с улыбкой вспоминает Кристина Жуйкова.

Четыре года назад в апреле семья Жуйковых с малолетним сыном приехала провести отпуск в Сухуме и осталась здесь жить навсегда.

"Зимние вещи потом родственники прислали. Свою квартиру в Ижевске сдали постояльцам. Мы из того самого Ижевска, родины Калашникова, изобретателя автомата, который здесь очень любят, — сказала Кристина. — Столица, но не город-миллионник. Тысяч 600, наверное, живет. Там сейчас 15 —20 градусов мороза".

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По словам Кристины, главная причина переезда в Абхазию – это теплый климат, близость моря и красивая природа.

"Это то, к чему тянуло всегда, чем мерзнуть в снегу всю жизнь. У нас друзей здесь очень много, нам дали дом, где все было, и мебель, и бытовая техника — и особо в этом всем не нуждались. Два года там жили. Потом купили дом на Яштухе. Оформили на мою подругу, так как официально купить-то невозможно", — признается Кристина.

Родители пары были против их решения остаться жить в Абхазии, но по прошествии времени приняли выбор, и теперь приезжают каждое лето к детям в гости.

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"Очень плохо восприняли переезд. Слухи об Абхазии не самые лучшие. Когда человек приезжает отдыхать, все хорошо, а когда едешь жить, все уже начинают думать, что тут все так плохо, разруха, все такое. Когда приезжают, видят эту природу, красоту, видят, что у нас все хорошо, есть куда съездить и чем заняться, спокойнее стали относиться к выбору", — отметила она.

Кристина Жуйкова
© Sputnik
Кристина Жуйкова

Трудности перевода

Трудности адаптации, как заметила Кристина, заключались в том, чтобы привыкнуть к местному менталитету и найти новый круг общения.

"Мышление у народа другое, другие правила, законы и обычаи", — поделилась наблюдением.

Другая сложность в неопределенности с документами.

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"Хочется какой-то уверенности. Почему-то тут сложно получить паспорт. У меня подруга замужем за местным и до сих пор не имеет паспорта. Сначала ее документы потеряли, потом на рассмотрении были целый год, хотя она уже официально замужем и фамилия у нее местная. То же самое у моей другой подруги муж русский не может получить паспорт, то буклетов нет, то того нет, так год и прошел. Через год позвонили и сказали, буклеты появились. Сейчас потихонечку оформляет", — сказала она.

Так как Кристина не работает, разрешения на работу ей не нужно оформлять, а мужу оформляет работодатель.

"Ежемесячно надо делать регистрацию по месту жительства. Регистрацию дают только на месяц, и надо каждый месяц с каким-нибудь человеком идти и регистрироваться. Все это очень сложно, каждый месяц отмечаться в УВД, сейчас уже надоело делать", — признается она.

Но все это, как утверждает Кристина, ни разу не вызвало в семье разговоров об отъезде.

"Я позитивно отношусь к происходящему, приспособилась, знаю, как надо вести себя в той или иной ситуации и все. Наоборот, здесь жить все круче и круче. Первые годы было сложно, социума и общения не было, не понятно, чем заниматься", — поделилась она.

Занятие керамикой
© Sputnik
Занятие керамикой

Близкий круг

А круг общения у Кристины сложился, когда она совершенно случайно попала в художественное училище.

"Как и во многих странах, когда меняешь место жительства, сложно найти круг общения. В общем-то, он нашелся, просто нужно время для этого. Проходила мимо, вижу Художественное училище, зашла, смотрю художественная керамика, я говорю: "Возьмете?" — Меня и взяли. Я стала учиться, и вот пошло дело, — делится она. — Очень здорово, и все окружение именно "керамистов". Мы общаемся на тему как один элемент соединить с другим, что получится в итоге иногда можешь и не знать. Жизнь — это большой эксперимент".

Как утверждает Кристина, Абхазия вдохновила ее заняться искусством.

"Я себя нашла в творчестве и просто счастлива. Там, в Ижевске, жили, некогда было этим заниматься. Времени не хватало, а здесь времени побольше, ритм жизни другой, можно реализоваться творчески. Абхазия меня вдохновила на занятия керамикой. Всю жизнь мечтала заниматься искусством и вот только в Абхазии пришла к этому. Все творческие люди, с которыми общаюсь", — вдохновенно рассказывает она.

Занятие керамикой
© Sputnik
Занятие керамикой

Свои работы из керамики – вазы, подсвечники, кружки и другие изделия — Кристина Жуйкова выставляет на ярмарке "Арт-маркет" под брендом "Решка".

"Моя девичья фамилия Решетова, с детства друзья называли меня "Решка", так и осталось, — объясняет Кристина. – На ярмарке решила просто попробовать себя, посмотреть, как реагируют на твою работу другие люди, помимо преподавателей".

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© Фото: Facebook/Arina Vedenichkina
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По образованию Кристина специалист в области социального культурного сервиса и туризма, но работала не по профессии — инструктором по скалолазанию.

"Ехала в троллейбусе, меня позвали работать на скалодром, и я согласилась. Здесь такую работу не найдешь. Опыта работы нет ни в какой сфере. Честно, даже не пыталась устроиться на работу. Мне сказали трудно устроиться, я всем поверила и пошла учиться. Муж в сфере строительства работает, содержит семью, поэтому более расслаблена и могу заняться творчеством, — признается она. — Летом сезонная работа была, в туристической фирме организовывала туры приезжим, по телефону. Сейчас работать некогда. Учусь".

Как призналась Кристина, ей очень импонирует расслабленный образ жизни в Абхазии, где на все и всегда есть время — и выйти на набережную, и погулять у моря, и посидеть за чашечкой кофе.

Темы:
Перевод на абхазский (12)

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