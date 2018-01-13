Кружка от Решки: мастер-класс от керамистки из Удмуртии

Бывшая жительница Удмуртии инструктор по скалолазанию Кристина (Решка) Жуйкова, четыре года назад переехав на постоянное место жительство с семьей в Абхазию, поступила в Сухумское художественное училище имени Чачба.

"Абхазия меня вдохновила на творчество, на занятия керамикой", — говорит Кристина во время мастер-класса по изготовлению глиняной кружки для читателей Sputnik Абхазия.

По словам Кристины, в училище используют самую лучшую глину – ткуарчалскую. Прежде чем из нее что-то начать изготавливать, глину необходимо очистить – для этого в большой емкости ее перемешивают с водой, чтобы получилась однородная консистенция. Затем просеивают через сито, заливают в гипсовую форму, которая впитывает воду, и получают кусок чистой глины.

На стол стелют влажную тряпочку, чтобы глина не высохла в процессе работы. Глину раскатывают скалкой и, отмерив высоту, вырезают основу будущей кружки. Для декора кружки накладываются штампы и отпечатываются на глине. Края кружки соединяют, предварительно смазав шликером – жидкой глиной. Следующим шагом делают донышко и ручку кружки, для этого раскатывают очередной пласт глины, вырезают необходимые части. В завершение изделие еще раз смачивается влажной губкой, которая снимет все неровности.

Готовую кружку ставят в печь для утильного обжига и последующего обжига с глазурью.

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