Водосвятный молебен и костры: как в Камане прошла крещенская ночь

Более четырех тысяч верующих приняли участие в Божественной Литургии и Водосвятном молебне в Камане на Крещение. О том, как прошло крещенское купание в Святом источнике Великомученика Василиска, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Камане на Крещение Господня люди начали собираться с самого раннего вечера. Тысячи людей ежегодно собираются у церкви на Божественную Литургию, которая в полночь традиционно продолжается Водосвятным молебном. Службу здесь уже на протяжении 10 лет проводит настоятель местного монастыря отец Игнатий.

"Богослужение на Крещение довольно-таки большое. Начинается все с Крещенского Сочельника, Царских часов и продолжается вечерней Литургией Василия Великого, утренни, вечерни и Лития. А в полночь по традиции, которая сложилась в Камане уже более 10 лет, мы служим Водосвятный молебен. Народ очень любит эту службу. И со всех концов Абхазии, как вы видите, приезжают. В прошлом году в течение двух-трех дней было более 30 тысяч человек", – рассказал он.

По словам отца Игнатия, в первый год его назначения настоятелем монастыря в Камане, на Крещение прихожан было не более ста человек.

"Но потом уже с каждым годом людей становилось все больше и больше. И это за долгие годы приняло такой массовый характер. Мы очень благодарны нашим близким и нашим прихожанам, которые присутствуют сегодня здесь, – сказал священнослужитель. – Каманские прихожане везде – и в Гагре, и в Ткуарчале, и, конечно, в Сухуме, в Гудауте. К нам также традиционно приезжают специально на праздник Крещения из Москвы, Петербурга, Геленджика".

Крещение, как рассказал настоятель монастыря, – великий праздник, когда верующие могут очиститься благодаря купанию в воде.

"В этот день крестился сам Господь. Он не нуждался в Крещении, потому что он был чист, он был свят. Но Господь нам показывает пример, чтобы все люди, последователи Христа, могли бы соединиться с Богом, с небесами, и поэтому он совершает этот обряд Крещения. Крещение – новое рождение, – объясняет он. – Во время крещения происходит великое таинство – снисходит Святой дух с небес. Поэтому, конечно, вода – свята. Водой мы очищаемся. Мы принимаем крещенскую воду, как это написано в молитвах, которые мы читали. Мы очищаемся и получаем благодать духовную и телесную".

© Sputnik / Илона Хварцкия Верующие во время празднования дня Крещения Христова у источника Святого Василиска возле села Каман в Республике Абхазия

Добрая традиция

После Лития, (часть всенощного богослужения накануне православных праздников), отец Игнатий вместе с другими прихожанами направился к Святому источнику Великомученика Василиска. У источника к полуночи стали собираться прихожане со всех концов Абхазии и России.

© Sputnik / Томас Тхайцук Молитва и купание: праздник Крещения Господня в Абхазии

Богослужение у воды продолжилось купанием. Первым вошел в воду отец Игнатий, и затем верующие последовали за ним. Вдоль всего берега выстроилась очередь желающих очиститься в Крещение.

Некоторые входят в воду только по благословению отца Игнатия, который с улыбкой отвечает всем прихожанам. Каждый окунается три раза, крестится и идет к костру, чтобы погреться. Кстати говоря, костер у источника разводят каждый год, чтобы людям не было холодно. Раньше отец Игнатий проводил и чаепитие, но в этом году, как он признался, не удалось это организовать.

Для большинства прихожан поездка в Каман на Крещение стала доброй, многолетней традицией. Арсен из Сухума уже на протяжении четырех лет вместе с друзьями поднимается к Святому источнику и участвует в Водсвятном молебне.

"Вода в этом году не очень холодная. Правда, ноги немного дрожат, но в целом нормально. Это масса адреналина и, конечно же, чувство духовного очищения и благодати", – признался у костра молодой прихожанин.

Другая прихожанка Сусанна уже 15 лет с семьей и близкими людьми приезжает сюда на Крещение.

"После войны мы решили, что мы положим такую хорошую традицию – ездить в Каман и очищаться в водах Святого источника. Для нас это очень важно. Мы целый год чувствуем бодрость и мало болеем", – признается верующая.

Исповедь и причастие

В ночь с 18 на 19 января в празднике Крещения Господня в Камане приняли участие более четырех тысяч верующих из Абхазии и России. Но, по словам отца Игнатия, люди будут приходить в течение всей недели.

Крещение продолжается утренней божественной Литургией, после которой священнослужитель начинает принимать прихожан на исповедь.

"Уже очистившись, верующие принимают святое причастие – Святой хлеб и Святое вино – тело и кровь самого Господа. И после этого на протяжении всей недели мы будем служить великое освящение воды. Всю неделю верующие могут ходить на Водосвятный молебен и очищаться", – отметил он.

Есть также люди, которые хотят креститься именно в эти дни, но так как желающих много, отец Игнатий решил провести крестины в несколько дней.

"Будем крестить в три дня – пятницу, субботу и воскресенье. Чтобы не было столпотворения, чтобы чинно все происходило, мы крестим небольшими группами, отдельно детей, отдельно взрослых", – добавил священнослужитель.

© Sputnik / Илона Хварцкия Верующие во время празднования дня Крещения Христова у источника Святого Василиска возле села Каман в Республике Абхазия

Костры и МЧС

Впервые в этом году для обеспечения безопасности в Камане несли службу бригады МЧС и скорой помощи. Спасатели провели электричество, благодаря чему людям не приходится купаться в темноте.

"Мы всю ночь вместе с фельдшерами будем обеспечивать безопасность. Пока у источника будет хоть один прихожанин, мы остаемся здесь. Обращений со стороны граждан пока не было", – отрапортовал сотрудник МЧС Абхазии младший лейтенант Еснат Догузия.

Как сообщил спасатель, сотрудники МЧС также проследят за тем, чтобы костры после купания не оставались непотушенными.