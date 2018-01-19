Литургия и водосвятный молебен: в Камане прошло Крещение

Божественная Литургия и Водосвятный молебен прошли в крещенскую ночь в Камане.

Тысячи верующих Абхазии и России приехали на Божественную Литургию и Водосвятный молебен в Каман в крещенскую ночь. Службу здесь уже на протяжении 10 лет проводит настоятель местного монастыря отец Игнатий.

После молитвы у источника Святого Василиска богослужение продолжилось купанием. Первым вошел в воду отец Игнатий, и затем верующие последовали за ним. Вдоль всего берега выстроилась очередь желающих очиститься в Крещение.

Каждый окунается три раза, крестится и идет к костру, чтобы погреться. Кстати говоря, костер у источника разводят каждый год, чтобы людям не было холодно.

В ночь с 18 на 19 января в празднике Крещения Господня в Камане приняли участие более четырех тысяч верующих из Абхазии и России.

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