Откуда у парня абхазская грусть: перуанец на Сухумской набережной

О том, как житель Перу попал в Абхазию, и почему он решил стать уличным музыкантом в Сухуме, выяснила корреспондент Sputnik Абхазия.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На Сухумской набережной у ресторана "Белый парус" местные жители, которые просто прогуливаются или идут по своим делам, забывая обо всем, удивленно останавливаются. Внимание их приковывает уличный музыкант. Приехал он в Абхазию из Перу, вернее, он сначала оказался в России, но потом решил "расширить географию".

Появились вопросы, но к музыканту просто так не подобраться. Толпа слушателей плотно выстроилась вокруг, с наслаждением слушают песни из репертуара Gipsy Kings и Juanes.

Вот перуанец прервался, подстраивает гитару. Появился шанс.

"Меня зовут Виктор Васкес. Я родом из Перу, но уже более 11 лет живу в России, где продолжаю учебу", – рассказал о себе латиноамериканец.

По первому образованию Виктор музыкальный преподаватель. Университет окончил у себя на родине. Учебу решил продолжить в России. Захотел стать психологом. В Абхазию он уже приезжает второй раз.

"Республику впервые увидел по интернету. Меня она очень впечатлила, но некоторые негативно отзывались, некоторые хорошо. Я просто решил сам делать выводы, и в прошлом году приехал сюда", – с улыбкой вспоминает он.

В первый же приезд Васкес столкнулся с капризной природой Абхазии. В августе 2017 года ливень изрядно подтопил столицу.

© Sputnik Сария Кварацхелия Виктор Васкес

"Приехал в Сухум. Выхожу из поезда – вокруг вода. Но это не помешало мне увидеть всю красоту этой замечательной страны. Природа удивительная", – признается Виктор.

Перуанец не планировал устраивать уличные концерты, а решил получать удовольствие от путешествия по новой для него стране.

"Кроме Сухума, я был в Новом Афоне, город очень понравился. Был в Гагре, правда, там мне не очень понравилось, наверное, мне не по вкусу просто – набережная совсем маленькая. Но больше всего Сухум мне полюбился", – делится он абхазскими предпочтениями.

После недели поездок по "визитным карточкам Абхазии" Виктор Васкес понял, что больше всего его впечатлила не столько природа, сколько архитектура.

"Архитектура в Абхазии очень красивая. Особенно здесь, на набережной Сухума. Вокзалы, старинные дома. Очень круто. Но, конечно, жалко, в каком состоянии все это находится сейчас", — сожалеет перуанец.

Поначалу у Васкеса, конечно, не было ни друзей, ни знакомых. Но экзотическая внешность латиноамериканца заинтересовала местных жителей. Сегодня у него в Абхазии много товарищей, которые с радостью готовы принять его у себя.

"Я еще в свой первый приезд познакомился с местными жителями, в первую очередь с музыкантами. Теперь у меня тут немало знакомых и друзей", – рассказал он.

"Мурка" не в репертуаре

Когда Виктор Васкес в первый раз покидал Абхазию, он решил, что если получится приехать сюда еще раз, то не упустит такой шанс. И вот спустя полгода все сложилось, и музыкант вернулся уже в зимнюю Абхазию.

"Зимой краски почти такие же, как и летом – все зеленое – деревья, кусты. Кое-где можно увидеть, как распускаются цветы. Это необычно, – признался он. – Наверное, что отличает зимний и летний сезоны – туристы, которые приезжают сюда в теплое время купаться в море. Но после русской зимы для меня и сейчас здесь лето. Вот хожу в футболке, и совсем не холодно".

Перуанец собирается задержаться до февраля, а потом вернуться в Россию.

"Я уже здесь многое успел увидеть. Недавно подумал, почему бы не играть на гитаре для прохожих, – рассказывал он о своей спонтанной идее. – Потом я спросил у друга, нет ли у него ненужной аппаратуры. Такая аппаратура нашлась. Выбрал место возле ресторана "Белый парус".

© AFP 2018/ Southbank Centre Музыкант из Норвегии играет на инструментах из льда

Виктор Васкес любит играть латиноамериканские и испанские песни. Хотя случается так, что его просят спеть и другое.

"Очень часто ко мне подходят и просят исполнить "Мурку" или что-нибудь из русского шансона, – смеется перуанец. – Но обычно я отказываюсь, потому что это не мой репертуар. Я пою зажигательные песни".

Прохожим, по мнению музыканта, его игра вроде бы нравится. И действительно это так.

Приобщиться к прекрасному

После десятиминутного перерыва Виктор продолжает игру на гитаре. И вновь вокруг музыканта смыкается круг из мужчин с чашечками кофе и женщин с колясками.

Многие достают смартфоны и начинают снимать, а некоторые не сдерживают эмоции и на месте подтанцовывают или же в такт музыке качают головой. После каждой зажигательной испанской мелодии следуют продолжительные аплодисменты, на которые Васкес отвечает улыбкой и коротким "спасибо".

Некоторые просят перуанца исполнить что-нибудь на бис, но он такие просьбы слушателей игнорирует и продолжает играть в свое удовольствие.

"Я сам когда-то занимался в музыкальной школе и разбираюсь в этом искусстве. Он очень профессионально играет, по-своему интерпретирует. Люди не могут пройти мимо, потому что это духовная тяга к хорошей музыке. Это необходимость человека приобщиться к прекрасному. Я сам пишу философскую лирику, которая близка музыке", – сказал сухумчанин Юрий Зильфов, который завороженно слушал перуанца.

Виктора Васкеса привечают на набережной и профессиональные певцы. Одна из них – джазовый исполнитель Тамара Воронова.

"Вы знаете, у нас на набережной такая приятная атмосфера в целом, а когда еще играет музыка в хорошем исполнении, так от души, так натурально, как это делает Виктор, то становится еще приятнее. Нашему городу это очень подходит", – уверена она.

Воронова считает, что южно-американский климат близок абхазскому, и поэтому музыка Васкеса очень импонирует местным жителям.